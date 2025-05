Exclusivo: la carta en poder de SEMANA que revela los otros capos detrás del secuestro de Lyan y la amenaza de una nueva guerra de carteles

¿Qué relación tenían Muelas y Barbie Vanessa?

Según la carta en poder de SEMANA , el asesinato de Muelas no fue por rencillas personales, sino por un ajuste de cuentas. Mueble Fino, quien fue capturado por segunda vez, es también conocido como el más peligroso cobrador de cuentas del cartel del Norte del Valle.

“Una verdad que nunca se ha revelado es que Muelas tenía unos buses de servicio público y era el testaferro de la mamá de Lyan, quien es conocida en el mundo criminal como Chiqui. A Muelas lo sentaron en una reunión con alias La R, Mueble Fino y 06 para que entregara una flota de buses que pertenecían a Diego Rastrojo, pero él se negó. Muelas y Chiqui no quisieron entregar esos bienes”, señala la carta.

La fuente denunciante cuestiona el papel de la fuerza pública y judicial en estos casos. “Las autoridades no efectuaron labores a fondo (en el caso del secuestro de Lyan), ya que hay pesos pesados de La Gran Alianza y las disidencias. Y esto no es un problema de ahora, viene desde el homicidio de Muelas (2019). Si investigan a fondo, al primo del padrastro de Lyan ( Antonio Cuadros, asesinado el pasado jueves ) lo capturaron con Muelas y detrás de eso estaba La Gran Alianza. Inclusive La R le habría hecho un atentado, del cual salió ileso”, dice el escalofriante relato.

La Gran Alianza y la disidencia Jaime Martínez

El relato en poder de SEMANA señala que no fueron hombres de las disidencias quienes ingresaron a la lujosa vivienda de la Barbie Vanessa, sino emisarios de La Gran Alianza, que ahora trabajan en coordinación con el sanguinario frente Jaime Martínez.

“La disidencia sí le dio el respaldo a las personas que ingresaron a la casa, pero esas personas no son disidentes, esas personas son sicarios de La Gran Alianza”, manifiesta la fuente. En otro revelador apartado, agrega que, luego de analizar los videos de cámaras de seguridad conocidos tras el secuestro de Lyan, el hombre que porta el fusil es alias Toño. “Es la misma persona que participó en el homicidio de alias Muelas, en el mismo sector con el jefe de sicarios, alias La R”.

Otra de las fuentes consultadas por SEMANA confirmó la asociación de la Jaime Martínez con el supuesto naciente grupo La Gran Alianza. De acuerdo con lo expresado, las disidencias son “un perro rabioso que se calma con un pedazo de carne”. Esa cruda comparación parte del hecho de que los hombres de Iván Mordisco son sicarios y explosivistas sin mayor experiencia, que no son capaces de negociar los grandes cargamentos de cocaína en los mercados importantes como Estados Unidos y Europa. “Ellos (la disidencia) mandan en la zona, extorsionan y custodian la droga, pero los verdaderos dueños del negocio no están aquí. A las disidencias se les recibe la mercancía y se les paga con dinero en efectivo y armas. Ellos no piden nada más”.