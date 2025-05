La otra versión sobre la liberación de Lyan que contradice a la familia: hay cosas que no cuadran y ocultamiento de información

La primera hipótesis manejada por las autoridades fue un posible secuestro con fines extorsivos, pero con el pasar de la investigación surgieron elementos que no correspondían a este tipo de casos. Algo no cuadraba. La familia del niño, que manifestó tras su liberación el pasado miércoles que nunca recibió ayuda de la Policía Nacional, habría mentido, según el informe oficial conocido por SEMANA.

Desde el primer momento, tanto la mamá, Angie Bonilla, como el padrastro, Jorsuar Suárez, recibieron el acompañamiento de la autoridad. Incluso, habrían sido ellos quienes no quisieron cooperar con el Gaula en un comienzo.

Secuestradores de Lyan Hortúa no querían dinero: revelan lo que pedían en verdad para liberar al niño

En ese punto, tanto las autoridades como los organismos de derechos humanos ya tenían claro que había otra motivación para el plagio. La familia no quiso reportar la supuesta verdad detrás del secuestro, pero la información se filtró y empezaron a salir versiones que involucraban al temido capo Diego Rastrojo.

El niño nunca estuvo en riesgo

Otro pedazo de la historia que no les cuadra a las autoridades es la versión pública entregada por la familia. Señaló que el menor estuvo amarrado y, en medio del desespero, se autolesionó las uñas.

No obstante, al conocer el trasfondo y la motivación del secuestro, las autoridades no podían realizar un operativo de rescate en esa zona, pues la vida del niño se pondría en serio riesgo. “Todos sabían de quién era hijo y qué podría pasar si lo tocaban; entonces, por ese lado no había riesgo. El riesgo existía en un desafortunado cruce de disparos entre los bandidos y la fuerza pública”.