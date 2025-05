Secuestradores de Lyan Hortúa no querían dinero: revelan lo que pedían en verdad para liberar al niño

Con el pasar de las horas, poco a poco se han ido conociendo nuevos detalles de cómo se dio todo. Asimismo, SEMANA reveló en exclusiva lo que hay detrás del secuestro del pequeño , quien tal parece que terminó involucrado en medio de una millonaria deuda que tendría su familia con narcos. Gerardo Mendoza, personero de la ciudad de Cali, habló recientemente con la emisora Blu Radio y contó un detalle que hasta el momento no se conocía: un supuesto canje que plantearon los captores de Lyan.

“El defensor regional me afirma que desconoció por completo una entrega de dinero y me puso de presente que la entrega fue a través de una mesa campesina en zona alta del municipio de Jamundí”, comentó.

“Me opuse y rotundamente dije que no estaba de acuerdo con un canje. Si el grupo al margen de la ley reconoce que fue un error y que Lyan no era el objetivo, pues que simplemente remienden el error liberándolo”, señaló.

El funcionario reiteró que esa fue la exigencia que desde un principio tuvo como personero de Cali. “Desde ese momento, no conocí más aspectos de fondo”, manifestó.

“No se puede perpetrar la criminalidad aceptando un canje porque delito no se canjea por delito. No deja de ser un delito que liberen a Lyan y retengan a otra persona, por lo que me opuse rotundamente”, insistió.