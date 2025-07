Barbie Vanessa, mamá de Lyan, niño que estuvo secuestrado en Jamundí, compartió cruda imagen junto a un mensaje

“Como mamá quisiera poder tener poderes, para evitar el dolor y el sufrimiento de mis hijos. Cuánto quisiera poder borrar de la memoria de mi hijo Lyan esos momentos de dolor… y no. Sencillamente, no lo puedo hacer, solo me queda esperar que el inmenso amor de Dios lo haga. Hoy Lyan hizo un dibujo que conmovió mi corazón y me recordó que solo Dios podrá sanar lo que en él se rompió, que hay cosas que no dependen de mí y tengo que dejar actuar a Dios sin exigencias. Solo dejando que sea su tiempo, que siempre será mejor que el mío. Y así como él mismo llamó su dibujo: ‘Una imagen vale más que mil palabras’”.