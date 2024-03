El ‘gobierno’ de Mordisco: aquí están las escandalosas pruebas de cómo este criminal y las Farc se apoderaron de Jamundí, a pocos minutos de Cali. La gente está aterrorizada e indefensa

“La guerrilla es la ley”, dijo un vocero campesino. Su premisa no es exagerada, porque basta con alejarse cinco kilómetros del casco urbano para encontrar señales de advertencia de la columna Jaime Martínez, que generan terror. Sobre la carretera hay pancartas, pasacalles y grafitis que indican que a partir de ese momento es territorio de Mordisco. El primer retén de los criminales está en el corregimiento Ampudia, a tan solo diez minutos en carro desde el centro de Jamundí.

Disidencias hicieron retén en Jamundí, revisaron documentación de ciclistas y les dijeron que no tenían permiso para circular

Los criminales de las Farc les impiden a los motociclistas transitar con casco, y quien no cumpla debe pagar multa. | Foto: Suministradas a Semana.

El carnet debe ser portado siempre. Quien no lo lleve por alguna circunstancia tiene tres opciones: la primera, pagar 3 millones de pesos en efectivo; la segunda, abonar un millón de pesos en efectivo y ser secuestrado por ocho días para realizar trabajos forzados e inhumanos en la carretera que están construyendo a los ojos de todo el mundo para acelerar el paso de la droga hacia el Pacífico; la tercera opción, si el campesino no cuenta con el dinero, es ser esclavizado durante 25 días para ser sometido a los mismos vejámenes.

Para quienes no residen en la zona, los requisitos de movilidad son diferentes: el trámite debe hacerse directamente con el criminal que funge como comandante de turno de las Farc, a quien se le dirige una carta explicando el motivo de ingreso al territorio , las horas en que estará, quién lo recibirá y a qué hora se marchará; por eso, cuando el pasado domingo unos ciclistas fueron retenidos, les dijeron que “la próxima vez debían tramitar el permiso y no saltarse el conducto”.

Aunque las Fuerzas Armadas no lo admitan públicamente, hasta ellos deben tener permiso para transitar. Por ejemplo, en el corregimiento Ampudia, la supuesta comunidad expulsó a las tropas del Ejército. En realidad, quienes salieron a hostigar a los soldados fueron disidentes mimetizados como simples campesinos.

La columna Jaime Martínez es una de las estructuras más sangrientas de las Farc de Mordisco, y, según inteligencia militar, hoy esa columna no responde del todo a las órdenes de este criminal; es decir, poco a poco se está convirtiendo en una disidencia de las disidencias, un nuevo pulpo violento capaz de controlar todo un municipio como Jamundí.

La otra renta criminal de las Farc en Jamundí y la zona rural es el secuestro de turistas y empresarios de sectores cercanos como Pance y Ciudad Jardín, en el sur de Cali. La Comisión de Verificación ha contabilizado en 2024 más de 200 “retenciones” cometidas por la Jaime Martínez, 11 de ellas han terminado con secuestros prolongados y un asesinato. Todo el mundo paga para quedar libre, no hay otra manera.

¿Quiénes son?

Así patrullan las Farc en Jamundí a la vista de todos, luego suben sus recorridos a redes sociales sin ningún tipo de vergüenza. Se sienten tan seguros que ya no se esconden como en otras épocas.

Los vehículos tienen que transitar con los vidrios abajo y los motociclistas no pueden usar cascos. Todo eso está expuesto en el manual de “buen comportamiento” que reparten a la comunidad.

Los principales cabecillas viven en tres lujosas propiedades robadas. Las fincas, cuyos nombres están en poder de las autoridades y de SEMANA , pero que no se revelan para proteger las investigaciones, son el centro de operaciones, reuniones, fiestas y conciertos de la columna Jaime Martínez. Los entrenamientos de los jovencitos reclutados se realizan en la vereda La Cabaña, corregimiento de La Herradura.

De esto tienen conocimiento desde el soldado más humilde del Ejército hasta los generales de más alto rango, pero las Fuerzas Militares no pueden hacer nada más que ver los lujos y extravagancias de las Farc desde lejos, porque hay un cese de operaciones por los compromisos de la llamada paz total del presidente Petro. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, se asegura de que ese cese se cumpla a rajatabla por parte de la fuerza pública. Esta no puede mover ni un dedo contra los criminales.

El Ejército no puede actuar en esos puntos que están vetados. Si lo hace sería un gesto de provocación que es respondido con disparos. No obstante, mientras los soldados son obligados a no capturar, ni a disparar, a las Farc de Iván Mordisco poco o nada les importa cumplir con el cese al fuego. Los ataques hacia la fuerza pública son constantes, los secuestros se realizan más cerca a los centros poblados y el poder de las disidencias cada día gana un kilómetro.