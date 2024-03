Alerta por asedio de disidencias de las Farc en Jamundí: retenciones, extorsiones y trabajos forzados tienen en jaque a la población

“Tenemos conocimiento de casos en los que, si una persona no porta o no tiene el carné, es retenida por la guerrilla, incluidos adolescentes y mujeres. Adicionalmente, las investigan, les cobran multas o las obligan a realizar trabajos forzados durante algunos días; en caso de no tener el dinero, la retención se puede extender varias semanas, al igual que los trabajos impuestos”, indicó el defensor Camargo.