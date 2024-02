Reforzarán seguridad de Jamundí con 240 miembros del Ejército, tras retenes ilegales de las disidencias

Dentro del plan de acción se tiene contemplado no sólo acompañar la Fuerza Pública, sino también hacer acciones desde la administración municipal y la Gobernación en términos de inversión social en esta zona rural alta.

Retén a ciclistas

A solo 35 minutos de Cali, y en zona rural baja de Jamundí, Valle, un grupo de ciclistas fue víctima de un retén ilegal de la columna disidente Jaime Martínez. De acuerdo con varios testimonios, los guerrilleros pidieron documentación a los deportistas y, luego de algunos minutos, les dijeron que debían abandonar la zona, porque no habrían pedido permiso para circular.

La persona también especificó: “Después de que ya habían revisado una cantidad de celulares y cédulas, no sé quién hablaría, el caso es que nos dieron una charla en la que dijeron que ellos entendían que nosotros íbamos a hacer nuestro deporte y todo eso, pero que cada líder de cada grupo tenía que hablar y pedir permiso que porque para allá no se podía entrar así y que únicamente hasta cierto punto permitían. Estaban ofendidos porque no había un permiso para nosotros, ni para ingresar, ni para bajar de allá”.