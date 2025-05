Personero de Cali, quien ha estado cerca del caso Lyan Hortúa, hizo explosiva denuncia: “Me resisto a creer”

Y ahí no paró todo. SEMANA logró establecer que detrás del secuestro del menor, hay una historia relacionada con narcotraficantes y que involucraría a personas del círculo familiar del niño.

Explosiva denuncia del personero de Cali

Gerardo Mendoza, personero de Cali, quien hizo acompañamiento humanitario para lograr la liberación de Lyan y ha estado de cerca a la familia del menor, denunció que el pasado jueves 22 de mayo, el mismo día en que fue asesinado Cuadros, fue objeto de una aparente persecución por parte de un vehículo particular.

“Me resisto a creer que sea eso. He trabajado desde lo humano en defensa de los derechos de los niños (…) Me resisto a relacionar esto con estos hechos [la liberación de Lyan]. Mi único contacto con la familia [de Lyan] ha sido para ayudar en lo humano”, agregó en El Tiempo.