“Perdí comunicación con la mamá de Lyan”: personero de Cali denuncia estado de pánico en familia del pequeño

No es para menos. Un primo del padrastro de Lyan, identificado como Antonio Cuadros , fue asesinado este jueves horas después de la entrega del menor. SEMANA conoció que él fue quien entregó el dinero que se pactó por la libertad del niño.

“He hablado con la familia, está muy asustada, temen por su vida, me piden como personero que pida por su seguridad, porque temen que esté comprometida la vida de sus familiares. También me pidieron que agilice los trámites en Medicina Legal para la entrega del cadáver y que le den la cristiana sepultura”, dijo el funcionario.

Además, dio un dato preocupante: “Con Angie Bonilla (la mamá de Lyan) perdí comunicación, solamente hablé con ella el día de la liberación, me puso al niño para darme las gracias por lo que hice humanamente y dentro de la institucionalidad por él”.

“Las veces que hablé con Angie Bonilla nunca me puso de presente que había tenido conversaciones con los integrantes del grupo al margen de la ley, siempre me decía, haga algo personero, me reclamaba desde lo institucional, por eso requerí por escrito al señor presidente (Gustavo Petro), le dije, señor presidente, desde lo humano y en respeto a su dignidad, le exijo su intervención frente a la liberación del niño, toda vez que están en juego sus derechos a la libertad”, manifestó.