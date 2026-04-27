Qué dijo Alejandro Eder sobre la foto de Petro con collar hawaiano, celebrando su cumpleaños, mientras Cali, Cauca y otras regiones del país eran atacadas

Al menos 31 ataques guerrilleros se registraron en el suroeste del país durante el fin de semana, entre ellos la detonación de una bomba en una carretera que dejó 21 personas muertas, según el último balance del Gobierno.

El saldo de víctimas fatales por el ataque con explosivos del sábado en el departamento del Cauca ascendió a 21, según dijo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Otras 56 personas resultaron heridas.

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Desde el viernes se han registrado 31 acciones guerrilleras en tres departamentos del suroeste del país. Los ataques son atribuidos a una facción disidente de la guerrilla de las Farc comandada por alias Iván Mordisco, el criminal más buscando de Colombia, que se financia principalmente con el tráfico de cocaína.

La ola terrorista es una respuesta ante operaciones militares en la zona, según dijo el ministro Sánchez, que calificó estas acciones como “crímenes de guerra” en declaraciones que dio a varios medios de comunicación.

El Cauca, con una extensa superficie de cultivos ilícitos, es uno de los departamentos más azotados por la ofensiva guerrillera previa a las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

El presidente, Gustavo Petro, tildó a los guerrilleros disidente de “terroristas” y ordenó a la Fuerza Pública redoblar su persecución. Al mismo tiempo, publicó una foto celebrando su cumpleaños. Y adjuntó un mensaje.

“Bueno, he celebrado mi cumpleaños el 19 de abril, que coincide con el aniversario del M-19, con mis amigos que fundamos a los 15 años, el JG3 entre poesías de Neruda y rebeldías en el colegio público de la Salle de Zipaquirá y que juramos en lo alto de la peña de Guaica, Tabio, dónde se lanzaban los indígenas muiscas con mujeres con niños en brazos, a caer en el vacío y morir colectivamente porque no querían ser siervos de los españoles y de ningún amo, que lucharíamos toda la vida por la justicia social y la libertad y hemos cumplido. En el grupo uno es ministro de Hacienda y otro presidente, los otros viven la vida intensamente. No nos interesa ni el poder ni el dinero, sino cambiar el mundo para que seamos iguales y libres. No estamos solos, nos rodea el amor y la cadena de afectos. Somos un ejército de Quijotes haciendo lo imposible y logrando lo imposible", escribió el jefe de Estado junto a la foto, portando el collar hawaiano.

La imagen no pasó desapercibida y suscitó una enorme polémica en el país. Por eso, en El Debate, de SEMANA, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, fue consultado por su opinión respecto a la imagen, al tiempo que el terrorismo arreciaba contra su ciudad. Esto respondió: “Es importante que el presidente, y no solo el presidente, que su gobierno, que todo el mundo, que los candidatos presidenciales entiendan que sin seguridad no hay nada. Sin seguridad no vendrán los cambios sociales que nos merecemos los colombianos. Sin seguridad no vendrá la pujanza económica que nos merecemos los colombianos. Y esto ya no es un tema ideológico. Esto no es un tema de matices. Aquí se tiene que priorizar la seguridad”, aseguró, inicialmente.

“Al presidente Petro le quedan cuatro meses. Nosotros en las regiones estamos listos a trabajar constructivamente en lo que podamos, hasta presupuesto estamos listos a poner, pero ya es hora que los candidatos presidenciales, todos, nos expliquen bien a los colombianos cómo se va a recuperar la seguridad, porque este fenómeno no es el como como el que teníamos en años pasados, esto es un fenómeno de grupos delictivos muy, muy ricos, con mucha plata y esto se parece más a lo que están sufriendo los mexicanos hoy en día que a lo que vivimos nosotros hace algunas algunos años aquí en Colombia. Entonces, esto hay que cortarlo de raíz de una vez por todas”, puntualizó, al ser consultado por la foto.

Tras su llegada al poder en 2022, Petro intentó sin éxito negociar la paz con las mayores organizaciones armadas ilícitas, que han fortalecido sus filas en los últimos años.

“Estos no son actos aislados, son parte de un plan de desestabilización del desgobierno de Petro”, dijo el abogado Abelardo de la Espriella, candidato presidencial.

“Este Gobierno ha permitido que la violencia crezca”, dijo, por su parte, la senadora Paloma Valencia, candidata presidencial por el partido del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) y originaria del Cauca, que compite codo a codo con De la Espriella por un eventual pase a segunda vuelta.

La entrevista con Alejandro Eder, alcalde de Cali: