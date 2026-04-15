Desempolvan frase de Petro ahora que Iván Cepeda no asiste a debates

“Alguien que se niega al debate no es un demócrata y sería de un inmenso peligro para la democracia escoger a alguien que se niega a debatir". La frase del presidente, Gustavo Petro, cuando era candidato, contrasta con la de su aspirante favorito a sucederlo, el senador Iván Cepeda: “No voy a ir a debates. Lo digo de una vez, claramente”.
El 20 de febrero de 2026, Iván Cepeda, candidato presidencial, fue abordado en vivo por el gran interrogante de muchos colombianos. ¿Asistirá o no a debates? A hoy, los también candidatos Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella lo han retado múltiples veces a que debatan, dado que entre ellos está la mayor intención de voto, según diversas encuestas dadas a conocer ante la opinión pública.
Cepeda no es un demócrata porque se niega a ir a debates 🫢
“Sí, claro, yo debato profesionalmente. Es decir, yo llevo 15 años en el Congreso, he hecho debates, lo digo sin falsas modestias, que han tenido un impacto en el país. Menciono simplemente uno, en septiembre de 2014, hice un debate al expresidente Álvaro Uribe, senador en ese momento, que él rebulló, hay que decirlo, así que lo mío no es eludir debates. Lo que sí pido es que haya unas reglas muy claras. Yo no me voy a prestar a insultos, a ese lodazal que se ha vuelto la política. Lo he dicho claramente. Debates con reglas claras y vamos a debatir sobre argumentos, propuestas y programas”, aseguró Cepeda, en entrevista que concedió a Noticias Caracol en ese momento.
“No sobre calumnias, insultos, groserías, no, eso no me interesa”, agregó el senador y candidato presidencial Iván Cepeda. Sin embargo, del dicho al hecho ha existido mucha distancia y el senador Iván Cepeda no ha asistido a debates.
Por cuenta de esa contradicción, la congresista Katherine Miranda se pronunció, en el marco de la entrevista que concedió a El Debate, de SEMANA.
“Yo voy a recortar las palabras del prócer ilustre, senador Gustavo Petro, que en su momento dijo que había que tenerle miedo a un candidato que no fuera capaz de ir a debates porque eso eran posiciones autoritarias. Eso lo dijo en su momento el senador Gustavo Petro, con lo cual estoy 100% de acuerdo”, señaló.
“A mí me parece que es absolutamente increíble que, por ejemplo, el Pacto Histórico haya radicado proyectos de ley pidiendo que era obligatorio la asistencia de debates porque era necesario que la ciudadanía votara de manera informada. Y hoy que su candidato no quiere ir a debates, ahí si les parece democrático, ahí si le parece aceptable que no haya debates”, agregó Miranda.
“Creo que más que una ofensa contra Abelardo, contra Claudia, contra Fajardo, Paloma, yo creo que es una ofensa contra la ciudadanía. Y le voy a contar una cosa. Sacó Iván Cepeda el plan de gobierno, subió un PDF. Yo me senté de manera juiciosa a leerme el plan de gobierno de Iván Cepeda. Y pues me quedaron bastantes dudas, no solamente frente a la Constituyente, sino frente al impacto fiscal de algunas de sus posturas, frente a la responsabilidad que se podía llegar a tener en un próximo gobierno con el fracaso de la paz total, etcétera. Le mandé un derecho de petición a Iván Cepeda preguntándole, eran como 42 preguntas que le hice, que me explicara cada uno de esos puntos en los cuales yo tenía dudas. La respuesta de Iván Cepeda es que yo era una opositora y que no me iba a responder. Yo creo que eso no lo hace una persona demócrata”, dijo la congresista.
“Eso no lo hace una persona que de verdad esté pensando en respetar de verdad la opinión informada de los ciudadanos, porque yo antes de congresista soy ciudadana. Y yo creo que la gran mayoría en todo el país merece respuestas, merece realmente saber en qué consiste ese plan de gobierno”, acentuó.
Las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el 31 de mayo de 2026. Si algún candidato no obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votaciones, y dicha jornada definitiva será el 21 de junio de 2026. El vencedor asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026, para un periodo de cuatro años.