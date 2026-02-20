A Iván Cepeda le preguntaron en vivo si asistirá o no a debates: así respondió

Iván Cepeda, candidato presidencial, fue abordado en vivo por el gran interrogante de muchos colombianos. ¿Asistirá o no a debates? A hoy, el también candidato Abelardo de la Espriella lo ha retado múltiples veces a que debatan, dado que ambos son los que más cuentan con intención de voto, según diversas encuestas dadas a conocer ante la opinión pública.

Las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el 31 de mayo de 2026. Si algún candidato no obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votaciones, y dicha jornada definitiva será el 21 de junio de 2026. El vencedor (a) asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026, para un periodo de cuatro años.

“Sí, claro, yo debato profesionalmente. Es decir, yo llevo 15 años en el Congreso, he hecho debates, lo digo sin falsas modestias, que han tenido un impacto en el país. Menciono simplemente uno, en septiembre de 2014, hice un debate al expresidente Álvaro Uribe, senador en ese momento, que él rebulló, hay que decirlo, así que lo mío no es eludir debates. Lo que sí pido es que haya unas reglas muy claras. Yo no me voy a prestar a insultos, a ese lodazal que se ha vuelto la política. Lo he dicho claramente. Debates con reglas claras y vamos a debatir sobre argumentos, propuestas y programas”, aseguró Cepeda, en entrevista que concedió a Noticias Caracol.

“No sobre calumnias, insultos, groserías, no, eso no me interesa”, aseguró el senador y candidato presidencial Iván Cepeda.

Iván Cepeda, candidato presidencial. Foto: GETTY IMAGES

Al senador también le preguntaron por qué lee los discursos, no improvisa mientras va conversando. “Sí, eso es una decisión porque nosotros queremos que nuestro programa quede claro, claramente establecido. Entonces, son 50 actos, son 50 discursos, son 50 elaboraciones que se pueden encontrar fácilmente para que no se diga que estamos haciendo retórica, demagogia, que estos son cosas que uno promete en el calor de una manifestación con las emociones”, aseguró.

“Aquí hay un planteamiento serio y es un planteamiento que está condensado en ya, no sé, tal vez 200 páginas que están allí disponibles para que se puedan examinar. Cada una de esas intervenciones públicas trae propuestas sobre temas concretos y han sido desplegados con una lógica, así que ahí está el programa. Ahora bien, yo también puedo hacer, lo he hecho durante mis años en el Congreso, intervenciones orales, en el Congreso siempre se interviene sin texto escrito, así que no es un asunto de una limitación en esa materia, sino porque quiero apelar a la rigurosidad y la claridad del planteamiento”, agregó el senador Iván Cepeda en la referida entrevista.

El candidato presidencial también dijo que, en su eventual gobierno, continuará con las políticas sociales del presidente, Gustavo Petro. “Yo creo que ya hay unas reformas que están en curso. La reforma agraria, por ejemplo, ha sido muy importante en este Gobierno. Yo creo que este es el primer gobierno que tiene realmente una política seria con resultados visibles de reforma agraria. Y ahora el reto no es solamente entregar tierras, titularlas como está establecido en el Acuerdo de Paz de 2016, sino también pasar a que la economía campesina se convierta en un motor de la economía nacional”.

Iván Cepeda, aspirante presidencial. Foto: JONATHAN CHIQUIZA

“Para eso, es necesario seguir avanzando en el crecimiento agropecuario del país, que ha sido uno de los éxitos de este Gobierno. Este Gobierno tiene mucho que mostrar en materia de desarrollo de la economía agropecuaria. Así que allí habrá un vector de desarrollo social muy importante. Vamos a seguir avanzando en la reforma laboral, en la reforma pensional, por supuesto. Hay que avanzar en la reforma a la salud. Es necesario a profundizar la reforma en materia de educación Y, lo más importante también en este aspecto es el desarrollo de los territorios. No hemos podido en unas cuantas zonas del país generar un proceso de transformación territorial. Yo creo que esa es la razón, no solamente del atraso de muchos territorios, sino también, el problema de la violencia”.