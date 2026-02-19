¿Iván Cepeda o Roy Barreras? En el Pacto Histórico se sacaron al aire los ‘trapitos al sol’ y hubo de todo: señalamientos de “trampa” y pedidos de respeto

Se agudiza la polémica dentro de la izquierda con miras a las elecciones del 8 de marzo. La división corre porque Roy Barreras anunció que irá a una consulta el 8 de marzo de 2026 pese a que el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, no lo hará tras la inhabilidad que determinó el Consejo Nacional Electoral.

En El Debate, de SEMANA, estuvieron Jorge Eliécer Tamayo, representante a la Cámara por el Partido de la U; Karyme Cotes, representante a la Cámara por el Partido Liberal; Susana Muhamad, exministra de Ambiente y Gabriel Becerra, representante a la Cámara por el Pacto Histórico. Los dos primeros apoyan a Roy Barreras, mientras que sus compañeros en el Pacto Histórico están con el senador Iván Cepeda.

Y, por cuenta de esta división interna, sus integrantes terminaron defendiendo sus tesis y haciendo todo tipo de señalamientos. La exministra de Ambiente fue consultada por la tesis del exsenador Gustavo Bolívar, dicha también en El Debate.

De acuerdo con Bolívar, la estrategia de Roy Barreras es ir a una consulta, por ahora contra Daniel Quintero, y ganarla. Y de ahí jugar, demostrar su supuesto caudal electoral y pedir la eventual Vicepresidencia de la República en un eventual Gobierno de Iván Cepeda.

¿Cómo hará para ganar si, supuestamente, no tiene votos, cero posibilidades, frente al margen de aceptación de Iván Cepeda? “No pasa del 1 %, perdió la credibilidad. Un tipo que le hizo campaña a Uribe, luego a Santos, a Petro, ahora a él. El efecto reputacional en política no se consigue con plata”, indicó Bolívar.

Sin embargo, dijo Bolívar, Roy Barreras sí logrará dividir y se aprovechará de que el 8 de marzo salen a las urnas millones de colombianos a elegir congresistas para buscar, como sea, tener votos en una jornada en la cual la gente sí sale a votar.

Luego, según Bolívar, Roy Barreras recurrirá a la “estrategia desleal” de decir que obtuvo dos millones de votos en dicha jornada y de inmediato comparará con lo que obtuvo Iván Cepeda el 26 de octubre de 2025, cuando él hizo una consulta con la exministra Carolina Corcho y sacó 1.286.859 votos.

“Se nos pone más difícil, hay que ser sinceros, porque ustedes ven la encuesta: Cristo (Juan Fernando Cristo) es un hombre que marca un punto, Murillo (Luis Gilberto Murillo), otro punto; el mismo Roy, un punto; todos son candidatos de un punto. Digamos, no hacen mucha mella, pero al ir a una consulta solos, aprovechando el caudal de votos que va a haber, que son 20 millones de votos, que van a salir a 20 millones de personas a escoger su Congreso de la República, con el dinero que tienen para poder expandirse por los territorios, es posible que en esa consulta hagan una muy buena votación y después lleguen a tratar de seguir creciendo a la luz de ese resultado y ahí sí nos merman un poco la votación”, aseveró.

“Hoy no nos harían mella porque son personas que no han podido despegar en las encuestas. Pero ya una consulta y vemos el caso, sacando 2 millones de votos, ¿cuál va a ser el relato de Roy? Yo tengo más votos que Cepeda. Y la gente que no analiza en profundidad que una cosa es la consulta de marzo, de octubre, con poquitas mesas, una consulta fría donde no se juega nada y otra cosa es la consulta de marzo. Entonces van a poder decir: ‘Uy, sí, Roy es el que tiene más votos’. A eso le apuesta Roy. Me parece que está siendo desleal con el proyecto, porque él sabe estas cosas, él es un tipo bastante hábil, pues mucho más que todos nosotros", acentuó.

De acuerdo con la exministra, la consulta del 8 de marzo de Roy Barreras es ilegítima “y ya lo dijo el presidente Petro, votarla es validar al CNE. Es una trampa”. De igual manera, dijo que “la consulta partidista de octubre no se puede comparar con la consulta caliente del 8 de marzo. Trampa por derecha. Y la segunda trampa es la estigmatización y lo que dices vs. lo que haces. Habilitas lo que dice el CNE para erosionar a tu candidato. Y dicen que son los de la unidad y la gran coalición".

“El señor Roy Barreras no es el único camino para ir a una gran coalición, yo lamento que esta sea la situación”, agregó la exministra Muhamad, visiblemente molesta, pidiendo “respeto” y señalando que son “cinco trampas” las que tiene planeadas Roy Barreras.

Karyme Cotes le respondió que “nosotros no nos dedicamos a armar trampas sino a armar acciones de pacto, de acuerdo. Y para poder hacerlo debemos llevar un candidato que nos represente en la consulta. No está Iván Cepeda y es Roy Barreras”.

Gabriel Becerra le respondió. Calificó las aspiraciones de Roy Barreras de “pólvora y fuegos artificiales”. Y agregó: “Iván Cepeda encarna la continuidad de un proyecto de cambio. Lo que corresponde es no marcar la consulta”, aseveró. “Lo que hay que hacer es ganar las elecciones con una gran bancada y ganar la Presidencia en primera vuelta. Lo otro de ir a consultas donde no están los personajes principales es distraerse”.

Jorge Eliécer Tamayo, por su parte, señaló que la consulta es una “oportunidad”. Y aseveró: “Democráticamente tenemos el derecho a opinar si Iván Cepeda es o si es Roy Barreras. Si gana Iván Cepeda, buscar la unidad. Si gana Roy Barreras, buscar la unidad. Yo no le veo nada de malo a eso”.

Las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el 31 de mayo de 2026. Si ningún candidato obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votaciones, y dicha jornada definitiva será el 21 de junio de 2026. El vencedor o vencedora asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026, para un periodo de cuatro años.