Roy Barreras se pronunció tras decisión de Cristo y Murillo de ir directo a primera vuelta: “Eso sí es dividir a la centroizquierda”

El precandidato Roy Barreras lanzó una advertencia sobre el riesgo de fragmentación en la centroizquierda de cara a las elecciones presidenciales, tras conocer que Luis Gilberto Murillo y Juan Fernando Cristo irán directo a la primera vuelta sin pasar por la consulta.

Según Barreras, esa estrategia implicaría que dichos aspirantes se enfrenten desde el inicio con figuras como Iván Cepeda o con él mismo, lo que podría debilitar las opciones del sector progresista. “Eso sí divide a la centroizquierda”, señaló, al cuestionar la conveniencia de competir sin un acuerdo previo.

En contraste, el aspirante al Palacio de Nariño reiteró su propuesta de unidad política, que se basa en construir una convergencia electoral después del 8 de marzo. La idea, explicó, es llegar a la primera vuelta con una candidatura unificada, en lugar de dispersar el voto en múltiples opciones.

Juan Fernando Cristo le dijo "no" al Pacto por la vida. Foto: En Marcha

“Me informan que algunos precandidatos exministros del Gobierno Petro han decidido irse directo a la primera vuelta. Eso sí divide a la centroizquierda porque quiere decir que competirán con Iván o conmigo en la primera”, escribió el exembajador y precandidato en su cuenta de X.

A renglón seguido, mencionó que “todo lo contrario es lo que yo propongo y reafirmo. Nos uniremos el 9 de marzo después de derrotar a la consulta uribista y elegir a nuestros senadores, y llegaremos juntos a la primera vuelta”.

Luis Gilberto Murillo también se bajó del bus de la consulta de la izquierda. Foto: Prensa Luis Gilberto Murillo

Murillo y Cristo planeaban ser dos de los representantes del progresismo que se medirían en la consulta. Sin embargo, la salida de Iván Cepeda cambió los planes de varios de los aspirantes, tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), que lo apartó de la contienda de marzo.

Roy Barreras destapará sus cartas este viernes y oficializará las candidaturas que harán parte del Frente por la Vida

Por lo pronto, Roy Barreras y Daniel Quintero han confirmado su participación en ese mecanismo. El exalcalde de Medellín recuperó la posibilidad de estar en esa elección tras la decisión del CNE.