Daniel Quintero sí irá a la consulta y propone fórmula ante “los dos carrilles” que se armaron en la izquierda

Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y precandidato presidencial, habló de la decisión del Consejo Nacional Electoral. El organismo le volvió a dar oxígeno político y le permitió estar en la consulta del Frente por la Vida, como se le denominó al llamado a elecciones, el 8 de marzo próximo, para elegir un candidato presidencial que represente a la izquierda.

El Consejo Nacional Electoral, al mismo tiempo que le permitía a Daniel Quintero participar en dicha consulta, le negó la misma posibilidad a Iván Cepeda, el senador que también tiene aspiraciones presidenciales.

Así las cosas, Iván Cepeda anunció que irá como candidato presidencial el 31 de mayo de 2026, día de las elecciones presidenciales. De la consulta del 8 de marzo, por su parte, saldrá otro candidato de la misma izquierda.

La polémica dentro de la izquierda se ha incrementado, toda vez que algunos participantes de dicha consulta, como el exgobernador de Nariño Camilo Romero, calificaron de oportunista a Roy Barreras, exembajador de Colombia en Londres y quien, sin Iván Cepeda en dicha consulta, anunció que sí irá a la misma con el fin de ganarla. Con la decisión del Consejo Nacional Electoral, Daniel Quintero dijo que sí participará en ella.

Así las cosas, todo apunta a que será Iván Cepeda, por un lado, contra el ganador entre Roy Barreras y Daniel Quintero. También están los exministros Juan Fernando Cristo y Luis Gilberto Murillo. El primero dijo que no irá a la consulta y seguirá en campaña, aunque no está claro si irá solo a primera vuelta. Murillo, por su parte, dijo que tampoco va a la consulta y que se la jugará como candidato presidencial de cara al 31 de mayo.

Así las cosas, serían más de “dos carriles” en la izquierda de cara a los comicios.

Daniel Quintero, en diálogo con Noticias Caracol, y Roy Barreras, en diálogo con El Debate, de SEMANA, confirmaron que sí van a las elecciones del 8 de marzo pese a la polémica dentro de la misma izquierda por su supuesto oportunismo ahora que el CNE dejó fuera de dicha consulta a Cepeda.

“Voy a estar en la consulta del Frente por la Vida. Estoy convencido de que las ideas que representamos tienen cabida, incluso, para ganarle a Iván Cepeda y convertirnos en la mejor opción”, aseguró Daniel Quintero. Según dijo, él advirtió en su momento de posibles vicios de procedimiento que terminó confirmando el CNE y por eso dio un paso al costado. En ese momento, sostuvo, en la contienda estaban Iván Cepeda, la exministra de Salud Carolina Corcho y él.

“En mi concepto, Iván está mal asesorado jurídicamente; él tenía que haber puesto una tutela inmediatamente para estar en esta consulta. Yo estoy convencido de que lo que nosotros representamos para el país, las ideas que representamos, tienen cabida incluso para ganarle a Iván Cepeda y convertirnos en la mejor opción para las próximas elecciones presidenciales”, insistió.

“Yo aprendí en estos cuatro meses que lo importante son las ideas: cómo hacemos que una persona pueda caminar por las calles hablando por el celular sin que se lo roben, que el salario le alcance para el arriendo, que el campesino tenga tierra. Mi misión será presentar propuestas; yo hablé de darle un computador a cada niño en Medellín y lo hicimos, quiero hacerlo en toda Colombia con conexión a internet”, agregó.

Al consultarle por qué no se adhiere a Iván Cepeda, Daniel Quintero respondió de manera similar a como lo hizo Roy Barreras en SEMANA. Él quiere que la gente vote y que se mida qué tantas posibilidades hay. Barreras, por su parte, se preguntó por qué la misma izquierda teme cuando dicen que Iván Cepeda ya tiene la contienda ganada. Yo estaba ya inscrito con Iván para competir y escoger el candidato único del Frente por la Vida. Esto es con votos y compitiendo, no con entregas o encuestas. Apelo a que las ciudadanías libres escojan de forma libre”, dijo en el referido medio.

Quintero aseguró que ahora que se formaron “dos carriles”, él propone que en abril, una vez se conozca quién ganó la consulta, el ganador de la misma e Iván Cepeda sean sometidos a una encuesta de favorabilidad para determinar quién será el candidato presidencial. A su modo de ver, esos “dos carriles” se constituyen en “alternativas”.

“Tenemos con qué ganar siempre y cuando no nos dividamos. Vamos a estar unidos para la primera vuelta, eso que no quepa la menor duda. ¿Quién será el candidato? El que más nos convenga. Si le va mejor a Cepeda que a mí en segunda vuelta, yo apago motores y me voy con él, pero pediré lo mismo si me va mejor a mí”, aseguró.

Barreras, en igual sentido, dejó en claro, en SEMANA, que las urnas deben hablar primero; eso es lo que espera que suceda el próximo 8 de marzo, día en el que se votarán las consultas y el nuevo Congreso. “La política es con votos”, apuntó.

“Ese resultado con voto limpio en las urnas va a significar la garantía de que el progresismo está vivo y de que no dejamos la cancha vacía para que nos gane la otra consulta del uribismo. (…) Primero nos contamos y luego nos juntamos”, agregó.

Las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el 31 de mayo de 2026. Si algún candidato no obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votaciones, y dicha jornada definitiva será el 21 de junio de 2026. El vencedor o vencedora asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026, para un periodo de cuatro años.