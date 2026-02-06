Política

Juan Fernando Cristo se baja de la consulta del Frente por la Vida tras decisión del CNE sobre Iván Cepeda

Cristo se mostró en contra de la determinación del tribunal electoral.

Redacción Semana
6 de febrero de 2026, 1:33 p. m.
Juan Fernando Cristo irá solo a la primera vuelta.
Juan Fernando Cristo irá solo a la primera vuelta. Foto: En Marcha

El exministro del Interior Juan Fernando Cristo anunció que no hará parte de la consulta del Frente por la Vida el próximo 8 de marzo. Según dijo, tras haber conversado con la militancia del partido En Marcha considera que ese proceso quedó incompleto luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) determinara que Iván Cepeda no podría participar porque ya se había medido en la consulta del 26 de octubre.

El pasado viernes, Cristo había anunciado en la asamblea de su colectividad que harían parte de esta consulta. El exministro del Interior había insistido que se trataba de un mecanismo con el que se podían reunir otros sectores más allá de la izquierda. Precisamente, una de las peticiones que había hecho era que se cambiara el nombre de la consulta pues antes era denominada el Frente Amplio.

Juan Fernando Cristo.
Cristo había anunciado hace ocho días que haría parte de esa consulta. Foto: En Marcha

“Respetamos las decisiones de las autoridades electorales, pero no podemos dejar de señalar que esta determinación afecta valores democráticos y liberales esenciales: la pluralidad, la inclusión política y la posibilidad real de construir una alternativa amplia para el país. Una consulta de centroizquierda sin la participación del candidato de izquierda democrática resulta incompleta y debilita el objetivo de llegar unidos a la primera vuelta presidencial”, afirmó Cristo.

Para el exministro, tras la decisión del CNE la consulta ya no garantizaría la convergencia de líderes que tienen la misma visión sobre las reformas sociales, la “ampliación de derechos” y una “mayor inclusión”.

Cristo recordó que en la asamblea de En Marcha habían decidido hacer parte de ese proceso, sin embargo, considera que tras la negativa del tribunal electoral sobre el caso de Cepeda cambiaron las condiciones políticas de esa alianza.

“Esta no es la consulta que se había planteado inicialmente y por lo tanto, luego de dialogar con la militancia de nuestro partido, no consideramos conveniente participar en una nueva coalición”, aseguró Cristo.

Candidato a la Presidencia Juan Fernando Cristo.
Juan Fernando Cristo hizo parte del gobierno Petro. Foto: Cortesía prensa Juan Fernando Cristo API

De todas maneras, dijo que continuará recorriendo el país en medio de su campaña, dialogando con la ciudadanía y promoviendo “acuerdos para avanzar” para impulsar los cambios que considera que Colombia necesita, a pesar de que hizo parte del Gobierno que hizo la misma propuesta de cambio hace cuatro años.

Aunque Cristo respaldó las reformas sociales del Gobierno dijo que se deben rectificar temas como la seguridad y la salud, además se mostró en contra de la paz total y no apoya una asamblea nacional constituyente.

En las últimas horas el exsenador Roy Barreras había insistido en que se mantuviera la consulta del Frente por la Vida y que llegaran más candidatos. Eso le generó fuertes críticas desde el petrismo quienes lo acusaron de supuestamente estar detrás de una estrategia electoral.

