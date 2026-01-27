Política

Quedó inscrita la consulta del Pacto Amplio bajo el nombre de Frente por la Vida; estos son los candidatos

Se trata de la alianza que representa la continuidad del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
27 de enero de 2026, 3:34 p. m.
Iván Cepeda, Camilo Romero, Daniel Quintero y Roy Barreras participarán de esa consulta.
Iván Cepeda, Camilo Romero, Daniel Quintero y Roy Barreras participarán de esa consulta. Foto: SEMANA

El próximo 8 de marzo, cuando los colombianos se preparen para elegir un nuevo Congreso, los ciudadanos también tendrán la posibilidad de votar por una de las varias consultas que se configuran y que tienen como plazo máximo el próximo 6 de febrero para definir si hacen parte de ese proceso.

La primera en inscribirse formalmente ante la Registraduría fue la del Pacto Amplio, que ahora se denominará Frente por la Vida, nombre con el que quedó oficialmente registrada.

Quedaron inscritos para participar de ese proceso: Iván Cepeda, Roy Barreras, Camilo Romero y Daniel Quintero. Aunque se le extendió la invitación a Juan Fernando Cristo, el exministro del Interior no quedó inscrito en ese proceso, pero tiene las puertas abiertas y aún podría decidir hacer parte de esta alianza de izquierda. Cristo también recibió la invitación de la consulta que está armando Claudia López y el próximo viernes definiría por cuál camino seguir.

El candidato presidencial por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, junto a diferentes miembros de la bancada.
Iván Cepeda quedó inscrito a pesar de las dudas que hay sobre su elección. Foto: Colprensa - Catalina Olaya

“Agradezco la invitación del Pacto Histórico y del Frente Amplio Unitario a participar en la consulta popular del 8 de marzo y conformar una coalición amplia, plural e incluyente que vaya más allá de la izquierda. Una coalición de centroizquierda. Las conversaciones van muy bien, con espíritu constructivo. En la III Asamblea Nacional de En Marcha el próximo viernes, 30 de enero, informaré a los delegados de los avances para adoptar una decisión democrática”, aseguró Cristo.

Política

Juan Fernando Cristo da pistas sobre su futuro político y revela decisión sobre la consulta del 8 de marzo

Política

Registraduría rechaza la inscripción de Daniel Quintero para la consulta del Frente por la Vida

Política

Gobierno Petro comparece ante el Senado en debate de control político al decreto de emergencia económica

Política

Casa de Nariño reaccionó a la polémica por despidos en el Dapre: dio a conocer la cifra real y la razón de la medida

Política

Desde el Centro Democrático piden aclarar si los militantes tienen libertad para apoyar a candidatos fuera del partido para el 2026

Política

Piden intervenir la Fundación San José: Jennifer Pedraza encontró 779 irregularidades en títulos universitarios

Política

Escisión del Centro Democrático: esto indican los estatutos sobre el pedido de José Félix Lafaurie

Política

“Me dijiste mirándome a los ojos”: se conoce revelador chat que agudiza la polémica por ola de despidos en la Casa de Nariño

Confidenciales

Martha Peralta, senadora del Pacto Histórico, responde a los señalamientos en su contra: “No nos van a detener”

Política

El jefe de las Farc, alias Calarcá, reapareció y negó haber infiltrado a las Fuerzas Militares: “Jamás manipularon mi teléfono celular y no llevo computador”

Roy Barreras confirma inscripción de la consulta presidencial del Pacto Amplio y Daniel Quintero figura como precandidato

En el documento que presentaron desde el Frente por la Vida se aclaran algunas de las reglas de juego para esta consulta. Por ejemplo, reconocen que se trata de una “coalición política y de Gobierno con vocación de continuidad”. Además, la vicepresidencia se definirá con base en el criterio del ganador, pero teniendo en cuenta los resultados de la consulta.

Rueda de prensa del precandidato Daniel Quintero en la entrada principal de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Daniel Quintero quedó inscrito en la consulta, a pesar de las dudas. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Asimismo, dejan como precedente las bases de su programa. Una de ellas será que haya “más reformas sociales, igualdad y democracia”. Para ello, proponen “avanzar en la reforma agraria”.

La alianza está integrada por el Pacto Histórico, La Fuerza, el Partido del Trabajo de Colombia (PTC), el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais) y el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO).

Cepeda quedó avalado por el Pacto Histórico; Barreras, por La Fuerza y el Mais; Romero, por el PTC; y Quintero, por AICO y el PTC.

En el documento también se aclara que, más allá de los nombres presentados, se dejó abierta la puerta para que puedan llegar nuevas candidaturas si Cristo toma la decisión de participar. No obstante, precisan que esa determinación deberá adoptarse antes del próximo 6 de febrero.

Más de Política

El presidente, Gustavo Petro, el 16 de diciembre de 2025 en la Casa de Nariño, en Bogotá

Gustavo Petro aseguró que si hubiera reelección “ganaría de lejos” en primera vuelta y habló de un “articulito”

Candidato a la Presidencia Juan Fernando Cristo.

Juan Fernando Cristo da pistas sobre su futuro político y revela decisión sobre la consulta del 8 de marzo

Rueda de prensa del precandidato Daniel Quintero en la entrada principal de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Registraduría rechaza la inscripción de Daniel Quintero para la consulta del Frente por la Vida

Senador Carlos Fernando Motoa durante el debate control al decreto de la emergencia económica.

Gobierno Petro comparece ante el Senado en debate de control político al decreto de emergencia económica

Casa de Nariño

Casa de Nariño reaccionó a la polémica por despidos en el Dapre: dio a conocer la cifra real y la razón de la medida

Andrés Escobar tomó juramento como primer vicepresidente del Concejo de Cali para la vigencia 2026.

Desde el Centro Democrático piden aclarar si los militantes tienen libertad para apoyar a candidatos fuera del partido para el 2026

Fundación San José y una persona graduándose.

Piden intervenir la Fundación San José: Jennifer Pedraza encontró 779 irregularidades en títulos universitarios

José Félix Lafaurie

Escisión del Centro Democrático: esto indican los estatutos sobre el pedido de José Félix Lafaurie

A Gustavo Petro le quedan diez meses de mandato y ha dicho que no quiere quedarse en la Casa de Nariño.

“Me dijiste mirándome a los ojos”: se conoce revelador chat que agudiza la polémica por ola de despidos en la Casa de Nariño

Iván Cepeda, Camilo Romero, Daniel Quintero y Roy Barreras.

Quedó inscrita la consulta del Pacto Amplio bajo el nombre de Frente por la Vida; estos son los candidatos

Noticias Destacadas