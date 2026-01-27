Quedó inscrita la consulta del Pacto Amplio bajo el nombre de Frente por la Vida; estos son los candidatos

El próximo 8 de marzo, cuando los colombianos se preparen para elegir un nuevo Congreso, los ciudadanos también tendrán la posibilidad de votar por una de las varias consultas que se configuran y que tienen como plazo máximo el próximo 6 de febrero para definir si hacen parte de ese proceso.

La primera en inscribirse formalmente ante la Registraduría fue la del Pacto Amplio, que ahora se denominará Frente por la Vida, nombre con el que quedó oficialmente registrada.

Quedaron inscritos para participar de ese proceso: Iván Cepeda, Roy Barreras, Camilo Romero y Daniel Quintero. Aunque se le extendió la invitación a Juan Fernando Cristo, el exministro del Interior no quedó inscrito en ese proceso, pero tiene las puertas abiertas y aún podría decidir hacer parte de esta alianza de izquierda. Cristo también recibió la invitación de la consulta que está armando Claudia López y el próximo viernes definiría por cuál camino seguir.

Iván Cepeda quedó inscrito a pesar de las dudas que hay sobre su elección. Foto: Colprensa - Catalina Olaya

“Agradezco la invitación del Pacto Histórico y del Frente Amplio Unitario a participar en la consulta popular del 8 de marzo y conformar una coalición amplia, plural e incluyente que vaya más allá de la izquierda. Una coalición de centroizquierda. Las conversaciones van muy bien, con espíritu constructivo. En la III Asamblea Nacional de En Marcha el próximo viernes, 30 de enero, informaré a los delegados de los avances para adoptar una decisión democrática”, aseguró Cristo.

Roy Barreras confirma inscripción de la consulta presidencial del Pacto Amplio y Daniel Quintero figura como precandidato

En el documento que presentaron desde el Frente por la Vida se aclaran algunas de las reglas de juego para esta consulta. Por ejemplo, reconocen que se trata de una “coalición política y de Gobierno con vocación de continuidad”. Además, la vicepresidencia se definirá con base en el criterio del ganador, pero teniendo en cuenta los resultados de la consulta.

Daniel Quintero quedó inscrito en la consulta, a pesar de las dudas. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Asimismo, dejan como precedente las bases de su programa. Una de ellas será que haya “más reformas sociales, igualdad y democracia”. Para ello, proponen “avanzar en la reforma agraria”.

La alianza está integrada por el Pacto Histórico, La Fuerza, el Partido del Trabajo de Colombia (PTC), el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais) y el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO).

Cepeda quedó avalado por el Pacto Histórico; Barreras, por La Fuerza y el Mais; Romero, por el PTC; y Quintero, por AICO y el PTC.

En el documento también se aclara que, más allá de los nombres presentados, se dejó abierta la puerta para que puedan llegar nuevas candidaturas si Cristo toma la decisión de participar. No obstante, precisan que esa determinación deberá adoptarse antes del próximo 6 de febrero.