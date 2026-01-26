Política

Roy Barreras confirma inscripción de la consulta presidencial del Pacto Amplio y Daniel Quintero figura como precandidato

La campaña informó que el trámite se realizará ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Danna Valeria Figueroa Rueda

26 de enero de 2026, 10:39 p. m.
Roy Barreras, anuncia su precandidatura presidencial desde Monserrate. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El precandidato presidencial Roy Barreras confirmó que este martes será inscrita ante las autoridades electorales la consulta interpartidista del denominado Pacto Amplio, el mecanismo con el que varios sectores del progresismo buscan definir un candidato único para las elecciones presidenciales de este año.

El anuncio fue hecho por el propio Barreras, quien informó que el trámite se realizará ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Según la información divulgada por su campaña, en la consulta del Pacto Amplio figuran, por ahora, cuatro nombres como precandidatos: Roy Barreras, Iván Cepeda, Camilo Romero y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero. A esa lista podría sumarse el exministro Juan Fernando Cristo, cuya participación aún no ha sido confirmada.

La inscripción deberá ser revisada por el CNE y la Registraduría Nacional, entidades que definirán los aspectos formales del proceso y la participación de los aspirantes.

Roy Barreras dice que la meta de la consulta del Pacto Amplio es llegar a 6 millones de votos

Barreras señaló que la consulta del Pacto Amplio está concebida como un escenario para que las distintas corrientes del progresismo expongan sus ideas y contrasten propuestas de cara al país.

En ese sentido, afirmó que, una vez se complete la inscripción ante las autoridades electorales, se realizarán al menos dos o tres debates entre los aspirantes que participen en el mecanismo.

La consulta interpartidista del Pacto Amplio está prevista para realizarse el mismo día de las elecciones al Congreso, programadas para el 8 de marzo.

La inscripción ante el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional constituye el trámite requerido para que el proceso pueda llevarse a cabo en esa fecha, conforme a las normas electorales vigentes.

Uno de los puntos pendientes dentro de la consulta del Pacto Amplio es la eventual participación del exalcalde de Medellín Daniel Quintero.

Aunque su nombre fue incluido entre los precandidatos anunciados, su habilitación definitiva aún no ha sido confirmada. El Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría Nacional deberán definir si puede participar en la consulta presidencial.

Roy Barreras ya había difundido un video en su cuenta de X en el que hizo un llamado directo a los electores que han respaldado al Pacto Histórico en procesos anteriores.

En el mensaje, el exembajador se dirigió a quienes acompañaron la construcción de ese proyecto político y los convocó a participar en la consulta del Pacto Amplio prevista para el próximo 8 de marzo.

En su intervención, Barreras afirmó que el objetivo es llevar a millones de ciudadanos a las urnas y planteó como meta alcanzar seis millones de votos en la consulta

