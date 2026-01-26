El Debate

José Félix Lafaurie responde si, junto a María Fernanda Cabal, apoyarán a Abelardo de la Espriella, tras la renuncia de ambos al Centro Democrático

El empresario habló de lo que será el futuro junto a su esposa y se refirió a quién apoyarán en las próximas elecciones.

Redacción Debate
26 de enero de 2026, 5:55 p. m.
José Félix Lafaurie, Abelardo de la Espriella y María Fernanda Cabal.
José Félix Lafaurie, Abelardo de la Espriella y María Fernanda Cabal. Foto: Semana

En el Centro Democrático la tensión aumentó después de que José Félix Lafaurie, esposo de la senadora María Fernanda Cabal, enviara una dura carta cuestionando el proceso mediante el cual se eligió a Paloma Valencia como precandidata de ese partido de cara a las elecciones de 2026.

YouTube video er3dwNn0DXI thumbnail

Incluso, en la misiva había unos chats que el empresario sostuvo con el líder natural de la colectividad, Álvaro Uribe Vélez. Además, anunciaron su retiro del movimiento y pidieron la escisión.

Lafaurie habló en El Debate de SEMANA acerca de este tema y, en medio del programa, respondió si estaría dispuesto, junto a su esposa, a apoyar a Abelardo de la Espriella, uno de los candidatos que más puntea en las encuestas.

María Fernanda Cabal José Félix Lafaurie
María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie. Foto: SEMANA

El esposo de la congresista dejó en claro que, por lo menos por ahora, seguirán apoyando la candidatura de Paloma Valencia y sostuvo que no tienen ninguna “obligación” con nadie, ni siquiera con quienes están en la Gran Consulta.

“¿Qué obligación tiene María Fernanda con el resto de los que participan en la consulta? (…) Si hubo exclusiones con ella (Cabal), entonces no hay ninguna razón para apoyar a cualquier otro“, manifestó.

Fue en ese momento cuando habló de Abelardo de la Espriella, quien se perfila como uno de los principales candidatos para llegar a la Casa de Nariño.

Tenemos muchísima afinidad con él; ha dicho lo mismo que ha mencionado María Fernanda sobre los temas centrales de la política colombiana en materia de la seguridad y la defensa de las instituciones”, señaló.

Abelardo de la Espriella ha dicho que está dispuesto a “cargarle la maleta” al candidato de la consulta si llega a superarlo.
Abelardo de la Espriella, candidato a la Presidencia. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Lafaurie fue claro al destacar que sí tienen “muchas cosas en común”, especialmente cuando compara el discurso que tiene el abogado con el que lleva dando su esposa a lo largo de su vida política.

María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie salen del Centro Democrático: “No queremos continuar”

Por eso, no descartó que en el futuro puedan apoyar a De la Espriella, aunque fue claro al advertir que para esto se debe dar luz verde a la escisión del Centro Democrático, ya que, de lo contrario, podría configurarse como doble militancia.

En caso de que eso pase, dijo Lafaurie, él no tendría ningún problema en darle su apoyo al jurista, ya que de alguna manera su pareja estaría impedida hasta cierta fecha. “Yo lo que hago simplemente es ser coequipero de ella”, comentó.

Por el momento, el también presidente de Fedegan indicó que no han tomado ninguna decisión, ya que están a la espera de que el partido les responda y, a partir de ahí, mirarán cuál será el paso a seguir.

Yo lo que estoy diciendo es que queremos irnos del Centro Democrático, que nos permitan irnos y lo hacemos porque se agotó el espacio”, manifestó.

Además, remarcó que en estos momentos se siente decepcionado del movimiento y, por lo mismo, quieren dar un paso al costado junto a la senadora Cabal.

Noticias Destacadas