José Félix Lafaurie responde a anuncio de Petro sobre restricción en exportación de carne

Lo que el presidente Gustavo Petro llamó primer envión de medidas, encaminadas a contener las presiones inflacionarias, las altas tasas de interés que, en conjunto, pueden llevar a una mayor desaceleración de la economía, generó la reacción del presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie.

Petro habló de una revisión de la exportación de carne como una medida para contener el alza en los alimentos. “Aquí no tenemos excedentes de carne. Al exportar a China -como un buen logro- lo que sucede es que sube el precio, como sucedió el año pasado. Nos eleva la tasa de inflación de alimentos y va contra la política del gobierno”.

Lafaurie, al responder al presidente, dijo que con sus posiciones no estaba haciendo política económica sino electoral. Acto seguido, pasó a poner sobre la mesa las estadísticas que tienen como gremio ganadero. En primer lugar, manifestó que “el tema no es de excedentes sino de consumo interno, y así funcionan los mercados. De la carne lo que se exportan son los cortes finos, que se pagan mejor afuera, el resto se paga en Colombia”.

Según el directivo gremial, lo que el país exporta es muy poco, “solo 34.000 toneladas al año”.

En 2022 se exportaron 240.000 animales en pie. Foto: Adobe Stock

En relación con la venta de carne a China, alrededor de lo cual el presidente Petro dijo que se mostraba como un gran logro (ironizando como si no lo fuera), Lafaurie dijo que fue lo que dinamizó la cadena y trajo beneficio para todos, principalmente para el pequeño productor, uno de los que defiende el mandatario. “Venden a mejores precios, como carne o como ganado vivo”, manifestó.

Medidas del gobierno

Para Petro, entre tanto, la venta de carne al exterior ha elevado los precios internos, afectando la inflación y el bolsillo de las familias. Además, también agregó que impacta la balanza comercial, por lo tanto, la prioridad en el país será garantizar abastecimiento interno y precios más bajos para los colombianos. En respuesta, Lafaurie puso la cifra de lo sucedido en 2022: “solo incrementó el precio 0,7 % y se exportaron 240.000 animales en pie. No es escasez, es la demanda interna”.

Exportaciones de carne desde Colombia son solo de cortes especiales. (AP Photo/LM Otero) Foto: AP

Restringir la exportación no es solución

Sobre el mensaje del presidente de Colombia, Lafaurie criticó que “no está haciendo política económica sino política electoral”.

El presidente de Fedegán afirmó que si faltara carne “estaríamos importando, y no es así”. Además, en 2025 que las exportaciones de carne cayeron rotundamente.

Acerca del mensaje enviado por Petro, según el cual, se estaría acabando el hato de ganado con las exportaciones, Lafaurie enfatizó en que es precisamente él el mayor oponente a la exportación de hembras.

De esa manera, uno a uno fue desvirtuando los mensajes alrededor de la carne, tema alrededor del cual, Lafaurie dijo que hacen más daño intervenciones como la que hizo el mandatario, que, finalmente, podrían provocar especulación y es lo que pide que se evite.