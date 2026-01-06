Economía

China anuncia cuotas y arancel a exportaciones de carne desde países suramericanos; los ganaderos colombianos serán beneficiados

Por medio de un comunicado de prensa se dieron a conocer las medidas tomadas por el gigante asiático.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

6 de enero de 2026, 9:59 p. m.
Los ganaderos colombianos esperan que en el corto plazo se abra el mercado de China.
Los ganaderos colombianos esperan que en el corto plazo se abra el mercado de China. Foto: Cortesía Fedegán

En la tarde del martes 6 de enero de 2026, el mercado ganadero a nivel mundial sufrió un fuerte impacto al conocerse que a partir de enero, China aplicará cuotas anuales y un arancel del 55 % a las importaciones de esta proteína que superen los volúmenes establecidos para tres países de Sudamérica: Argentina, Brasil y Uruguay.

De acuerdo con José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGÁN), esta decisión tiene fuertes impactos en los principales proveedores de carne de res del gigante asiático y reconfigura el tablero para otros jugadores de la región.

Sector ganadero registró buen crecimiento en Colombia: exportaciones de enero y febrero llegaron a 94 millones de USD

“China es hoy uno de los mercados más relevantes para la carne sudamericana. Por eso, cualquier ajuste en sus reglas comerciales tiene efectos inmediatos sobre precios, volúmenes y estrategias de exportación. En este nuevo escenario, Colombia aparece como un actor que, aunque más pequeño, podría beneficiarse”, explicó Lafaurie.

¿Qué pasará con Colombia?

Por medio del comunicado de Fedegan se destaca que Colombia quedaría al margen de la medida, lo cual beneficiaría a los ganadores colombianos a los procesos de exportación que realizan los mismos.

“Esta es una buena noticia para Colombia. A nosotros no nos ponen arancel porque históricamente no tenemos más del 3 % de la importación, por ende, no aplica el arancel para Colombia. Así que con esa noticia nosotros tendremos una ventaja competitiva porque el producto colombiano no tendría aranceles adicionales”, manifestó Augusto Beltrán Segrera, secretario técnico del Fondo de Estabilización de Precios (FEP) de FEDEGÁN y miembro de la junta directiva del Secretariado Mundial de la Carne.

China ha sido un país que demostró tener intereses comerciales en Colombia.
China ha sido un país que demostró tener intereses comerciales en Colombia. Foto: 123 RF

¿Cuáles son las cifras de comercio de este tipo de productos entre Colombia y China?

Según cifras reveladas por el Dane entre enero a octubre de 2025, China compró a Colombia 16.006 toneladas de carne vacuna por 77,6 millones de dólares, un récord según Fedegan al tener en cuenta que en todo 2024 el gigante asiático importó 10.650 toneladas de carne 100 % colombiana por un valor de 41,3 millones de dólares.

Los grupos que recibirán el apoyo económico de Renta Ciudadana en 2026

“China están importando cerca de 3,6 millones de toneladas de carne vacuna. Con los cupos sin arancel que les han dado a los países de Suramérica y el arancel si se pasan de esas cantidades, Colombia tendría una oportunidad importante. Llegaríamos a unas 50.000 toneladas exportadas a ese país dependiendo del precio interno en Colombia”, expresó Beltrán

