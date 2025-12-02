Exportaciones de carne colombiana pegan duro en China: récord en el sector

Las exportaciones son una de las actividades más importantes para la economía de un país. En Colombia, es de vital importancia, dado que el país cuenta con una amplia canasta de productos que incluyen desde recursos naturales, como carbón y oro, hasta alimentos como café, flores, banano y hasta carne. De hecho, este último producto conserva un gran potencial.

Recientemente, se conocieron las cifras referentes a la venta de carne a nivel internacional. Es importante destacar que China es uno de los mercados más importantes en temas de exportación de carnes colombianas.

Colombia exporta miles de toneladas de carne. | Foto: Cortesía Gobernación del Meta - API

El Dane reveló que el gigante asiático hizo una compra de más de 14.000 toneladas, por un valor de más de 70 millones de dólares. La entidad, además, demostró que entre enero y septiembre se exportaron unas 25.105 toneladas de carne, que se totalizaron en 121,5 millones de dólares.

El crecimiento del mercado brinda optimismo al sector, dado que para este año, las cifras concentraron más de la mitad de las toneladas exportadas por Colombia. Esto ubica al país como una principal fuente de divisas en la canasta ganadera para la exportación.

El consumo de carnes rojas es elevado en todo el mundo. | Foto: Getty Images / Owen Franken

“Son indicadores magníficos. En carne ya superamos el valor de las exportaciones del año pasado y continuamos participando en eventos internacionales para promocionar la ganadería de Colombia que se hace en sistemas silvopastoriles protegiendo flora, fauna, suelo y fuentes hídricas. Hay confianza por parte de los países que adquieren la carne y los productos lácteos 100 % colombianos. Seguiremos creciendo, tengan la seguridad”, afirmó José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán).

Los ganaderos colombianos han visto atractivo el mercado de China. | Foto: Cortesía Fedegán

Respecto a la exportación de lácteos, el gremio indicó que se dieron 10.439 toneladas en ventas internacionales, que son unos 37,3 millones de dólares.