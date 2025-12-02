Economía
Exportaciones de carne colombiana pegan duro en China: récord en el sector
Esto es lo que indican las cifras del Dane y lo que comentó Fedegán.
Las exportaciones son una de las actividades más importantes para la economía de un país. En Colombia, es de vital importancia, dado que el país cuenta con una amplia canasta de productos que incluyen desde recursos naturales, como carbón y oro, hasta alimentos como café, flores, banano y hasta carne. De hecho, este último producto conserva un gran potencial.
Recientemente, se conocieron las cifras referentes a la venta de carne a nivel internacional. Es importante destacar que China es uno de los mercados más importantes en temas de exportación de carnes colombianas.
El Dane reveló que el gigante asiático hizo una compra de más de 14.000 toneladas, por un valor de más de 70 millones de dólares. La entidad, además, demostró que entre enero y septiembre se exportaron unas 25.105 toneladas de carne, que se totalizaron en 121,5 millones de dólares.
El crecimiento del mercado brinda optimismo al sector, dado que para este año, las cifras concentraron más de la mitad de las toneladas exportadas por Colombia. Esto ubica al país como una principal fuente de divisas en la canasta ganadera para la exportación.
“Son indicadores magníficos. En carne ya superamos el valor de las exportaciones del año pasado y continuamos participando en eventos internacionales para promocionar la ganadería de Colombia que se hace en sistemas silvopastoriles protegiendo flora, fauna, suelo y fuentes hídricas. Hay confianza por parte de los países que adquieren la carne y los productos lácteos 100 % colombianos. Seguiremos creciendo, tengan la seguridad”, afirmó José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán).
Respecto a la exportación de lácteos, el gremio indicó que se dieron 10.439 toneladas en ventas internacionales, que son unos 37,3 millones de dólares.
“Los productos más vendidos al exterior: leche en polvo entera, queso fresco, yogur, leche condensada, lactosueros y leche en polvo descremada. A Venezuela llega el 66 % de las exportaciones de lácteos provenientes de Colombia; le siguen Estados Unidos (21 %), Chile (3 %) y Cuba (2 %)”, precisó.