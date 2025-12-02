Ministerio de Minas le llegó a las estaciones de servicio y esto fue lo que halló

En plena temporada de fin de año, cuando el movimiento de vehículos parece incrementarse, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, de la mano con el Ministerio del Trabajo, llegaron a las estaciones de servicio.

Las visitas fueron realizadas en 48 puntos ubicados en Cúcuta, Tumaco y Jamundí, y, según el informe definitivo emitido por los dos ministerios, hallaron lo que catalogaron como “graves incumplimientos técnicos, documentales y riesgos para la seguridad laboral”.

El documento de las conclusiones establece que el punto más crítico es Cúcuta, en la frontera colombovenezolana.

Allí, donde se evaluaron 27 estaciones de servicios, todas, el 100 % tuvieron hallazgos.

Edwin Palma, ministro de minas y energía, y Antonio Sanguino, ministro de Trabajo. | Foto: Ministerio de Minas / Cortesía

Varias serán bloqueadas y sancionadas

El reporte indica que más del 50 % no contaba con documentación esencial y al menos 8 de ellas presentaron riesgo inminente. En este caso, según los ministerios voceros de lo sucedido, serán bloqueadas en el Sistema de Control de Movimiento de Combustibles (SICOM) y se iniciarán los respectivos procesos sancionatorios.

El ministro de Trabajo argumentó que actuaron a partir de quejas que hicieron llegar los ciudadanos, relacionadas con temas laborales del personal que trabaja en estos lugares; pero también, para revisar asuntos de comercialización de los combustibles.

Inspectores de los ministerios de Minas y Trabajo revisaron estaciones de servicio | Foto: Ministerio de Minas / Cortesía

Hallazgos delicados

Los hallazgos que evidencia el informe de los ministerios de Minas y Trabajo equivalen a fallas que son delicadas. Es así como, detectaron anomalías como: “paradas de emergencia inoperativas, fugas de combustible, corrosión avanzada, mangueras deterioradas, cableado expuesto y deficiencias severas en los sistemas contraincendios”. Todo ello, con el consiguiente riesgo sobre la seguridad de los trabajadores y hasta de los usuarios.

Pero no es todo. Cuatro estaciones en la capital de Norte de Santander mantienen lo que los ministerios consideran como “condiciones indignas para los trabajadores, con áreas de descanso ubicadas en zonas eléctricas, bodegas o espacios con materiales inflamables”.

Evaluación estaciones de servicio en varias regiones | Foto: Ocde / Presentación

En Jamundí y Tumaco

Seis estaciones de Tumaco, dentro de las inspeccionadas, presentaron hallazgos técnicos, según confirmaron los ministerios.

Pero no faltaron las que tienen circunstancias graves. En el informe aparecen dos a las que les encontraron mérito para una apertura inmediata de procesos sancionatorios.

Entre tanto, de la revisión adelantada en Jamundí, según explica el documento, fue otro de los catalogados por los ministerios como preocupante.

En este municipio del departamento del Valle, el 60 % de las estaciones visitadas no tenía documentación disponible, y se encontró una estación operando pese a estar registrada como inactiva en SICOM, dice MinMinas y MinTrabajo.

¿Qué es lo más crítico?

Identificar anomalías, aunque no es el objetivo de las revisiones que hace el Ministerio de Minas y el de Trabajo, es inevitablemente el resultado.

Así, los voceros de las carteras encargadas de los temas energéticos y laborales, establecieron varios hallazgos en general, sobre los cuales tienen puesto el foco.

Carril de abastecimiento sobre los tanques subterráneos

Tres estaciones operando simultáneamente en un mismo lote, mientras se realizan obras de GLP

Una piscina de gasolina sobre un tanque bicompartido en un área cercana a un aeropuerto.

En temas laborales

En la revisión también fueron encontradas buenas prácticas, de acuerdo con lo manifestado por los dos ministerios que estuvieron en la actividad de vigilancia; pero en general, son opacadas por el tratamiento laboral. Esta es la lista de anomalías.

- No se respeta la jornada establecida por la Ley 2101 de 2021.

- No se entrega la dotación completa.

- No se afilia a los trabajadores al Sistema de Seguridad Social desde el inicio de la relación laboral y no se liquida de manera correcta los recargos dominicales.

- Incumplimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo.

- No se aplica la batería de riesgos psicosociales.

- No afiliación completa al sistema de Seguridad Social. Este fue uno de los hallazgos más comunes.