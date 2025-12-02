Suscribirse

Ojo con el trago en época decembrina: Dian descubrió 200 botellas de licor de contrabando y 300.000 cajetillas de cigarrillos

Esto indicó la entidad a través de un comunicado.

Redacción Semana
2 de diciembre de 2025, 6:48 p. m.
Las autoridades indicaron que un licor o una cajetilla de cigarrillo se cataloga como contrabando cuando no cumple con la normatividad del país donde se comercializa, es decir, al no mostrar las características de presentación del producto para su comercialización, hasta el pago del Impuesto al Consumo.
Las autoridades indicaron que un licor o una cajetilla de cigarrillo se cataloga como contrabando cuando no cumple con la normatividad del país donde se comercializa. | Foto: Gobernación del Cauca

La llegada de la temporada decembrina trae consigo una serie de celebraciones, dadas las fechas y las tradiciones colombianas, en las que las familias se reúnen para compartir alimentos y también licor. Es por ello que este producto, apetecido por muchos, tiene un repunte en las ventas durante este mes.

Por ello, las autoridades emiten una serie de recomendaciones frente a las irregularidades en el alcohol, dado que puede ser adulterado o le pueden vender uno de contrabando.

En lo que va corrido del año, la Dian ha emitido 272 actos administrativos que ordenan el cierre de establecimientos por infracciones con la factura electrónica o no pago de impuestos.
La Dian es responsable de verificar si el licor es de contrabando o no. | Foto: DIAN

Recientemente, la Dian aseguró que durante las acciones de control en el marco de la temporada de fin de año, se hicieron varios operativos en los que lograron acceder a mercancía irregular.

Indicaron que hubo un fuerte golpe al contrabando con la aprehensión de 300.000 cajetillas de cigarrillos y 200 botellas de licor en Bogotá, las cuales eran de procedencia extranjera.

La Dian indicó que este operativo se hizo en la localidad de Los Mártires, en el centro de la ciudad, por parte de la autoridad aduanera con acompañamiento de la Dirección de Rentas Departamentales de la Gobernación de Cundinamarca, el Invima, la Policía Judicial, y la unidad UNDMO de la Policía Nacional.

Botellas de aguardiente de contrabando y botellas de diferentes marcas de licor adulteradas fueron incautadas.
Pueden representar un riesgo. | Foto: Secretaría de Seguridad

“Durante el operativo identificamos mercancías de procedencia extranjera, principalmente cigarrillos y licores, con un avalúo comercial estimado superior a los $1.000 millones; en el lugar hicimos verificación física y documental para establecer la legal introducción de estos productos al territorio aduanero nacional; como resultado, se determinó la ilegalidad de dichas mercancías, por no presentar los documentos de importación”: comentó Luis Adelmo Plaza Guamanga, director de Gestión de Fiscalización de la Dian.

Tenga en cuenta que la entidad intensificará los operativos para enfrentar el aumento de la circulación de licor adulterado y mercancía durante esta época.

Se alerta a la comunidad para que revise el estado de los sellos, etiquetas y empaques
Entre las recomendaciones que entregan desde la Policía Metropolitana están las de consumir licor de forma moderada y adquirirlo únicamente en lugares reconocidos. | Foto: Cortesía Policía Metropolitana de Manizales

“Le hacemos un llamado a la ciudadanía para que, al consumir licor en esta época decembrina, lo adquieran únicamente en establecimientos autorizados o de confianza, verifiquen que estampillas, etiquetas y tapas no presenten señales de manipulación, rupturas o adulteración y revisen que el envase no tenga fugas, deformaciones o cambios inusuales”, comentó Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca.

