Suscribirse

Crecimiento económico

OCDE da su visión de cómo está en realidad la economía de Colombia. El organismo revisó sus proyecciones

Será la cuarta con más impulso entre 7 países de la región medidos por el organismo internacional.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
2 de diciembre de 2025, 3:56 p. m.
La OCDE exalta el labor de los pequeños mineros colombianos
La OCDE exalta el labor de los pequeños mineros colombianos | Foto: Getty Images / picture Alliance

En Colombia, los ciudadanos en general tienen cierta confusión en relación con el estado en el que está la economía del país.

Unos dicen que el panorama no está tan mal; mientras que otros lo dibujan como nefasto en medio de una situación fiscal compleja, en la que hay más gastos que ingresos.

Por ello es clave la visión que tiene la OCDE de nuestro país y este martes 2 de diciembre, el organismo internacional divulgó su nuevo informe de Perspectivas económicas.

OCDE y Colombia
Revisión de perspectivas de la OCDE. Diciembre de 2025 | Foto: OCDE / Informe de perspectivas económicas 2025

El resultado es favorable para Colombia, país al que la OCDE le subió su apuesta en relación con lo que estimaba en su medición anterior, al establecer que el país crecerá a un ritmo de 2,8 % en 2025, lo que ubica a esta nación en el cuarto lugar entre 7 países de la región.

Los argumentos para que la OCDE subiera el pronóstico de crecimiento a la economía colombiana, que en septiembre lo tenía en 2,5 %, parten de las señales que hay en las variables determinantes. Si bien para el organismo internacional la inflación se mantiene elevada, partiendo del resultado de octubre, que fue de 5,5 %, la prudencia del Banco Central ha sido clave y debería ser el camino a seguir.

Lo que está bien está bien

El informe del país fue sustentado por Michael Koelle, economista del organismo, quien argumentó que el crecimiento del país es sólido y será así en este y el próximo año; mientras que para 2027 la cifra esperada de la producción sería de 2,9 %.

GUERRA ARANCELES
Guerra de aranceles | Foto: MONTAJE EL PAÍS- 123 RF

De Colombia, el experto también mencionó la fuerza que tiene el mercado poder y el hecho de que los trabajadores registren un mayor poder adquisitivo, lo que hace que el consumo se mantenga pujante.

La inversión privada, que con frecuencia es mencionada como uno de los talones de Aquiles, está en una senda de recuperación, de acuerdo con lo manifestado por Koelle.

Debate a la reforma tributaria en comisiones económicas
Reforma tributaria | Foto: Congreso de la República /

El preocupante déficit

Así como hay variables buenas también hay unas preocupantes. Es el caso de los déficit fiscales que, según advierte el organismo internacional, se prevén altos: de 7,1 % en 2025; 6,2 % en 2026, y 4,9 % en 2027.

Incluso, Koelle habló de que, inclusive, los déficit podrían ser mayores.

Hay que hacer tributaria

Nada que tenga más resistencia en Colombia que una propuesta de reforma tributaria. Sin embargo, para la OCDE, es la única manera de que pueda haber una consolidación positiva. Para ello, la recomendación de Koelle es que se haga una tributaria amplia y gradual. Instó a que se reduzca el gasto tributario ineficiente y se mejore la focalización del gasto en los beneficios aplicados. Se debe eliminar el subsidio de bajo impacto, afirmó.

Las personas naturales son el foco de una eventual reforma tributaria del Gobierno que buscaría obtener entre 19 y 25 billones de pesos.
Reforma tributaria | Foto: adobe stock

El experto de la OCDE aceptó que es complejo tramitar una reforma tributaria en medio de una coyuntura política como la actual, en la que hay proximidad a unas elecciones. Por ello, manifestó que las propuestas podrían plantearse de manera gradual, para que sean implementadas por año.

El socio de la política arancelaria

La economía de Estados Unidos, por ejemplo, se expandirá con un dinamismo de 2 % en este año, cifra que también es mayor al 1,8 % que tenía en septiembre.

Proyecciones de crecimiento de las economías en América Latina, según la OCDE
Proyecciones de crecimiento de las economías en América Latina, según la OCDE | Foto: OCDE / Presentación

El crecimiento de Colombia solo tendría por encima al de Argentina, Costa Rica y Perú. Entre tanto, en términos comparativos, los 7 países de América Latina que entran en la medición de la OCDE se moverán a un ritmo de 1,7 %; mientras que el promedio de la economía mundial será de 3,2 %.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Marcela Reyes habló sobre insinuaciones de visitas conyugales en la cárcel: “No hay necesidad de cobrar”

2. Gobierno de Donald Trump asegura que tiene un plan de contingencia para Venezuela si Maduro abandona el poder

3. Nicolás Petro Burgos utilizó a sus escoltas para mover el “entramado de corrupción” en la Gobernación del Atlántico, advierte la Fiscalía

4. Vincent Kompany fue honesto: destapó la verdad sobre su posible salida de Bayern Múnich

5. Autoridades del Valle hacen llamado urgente a donar sangre ante el aumento de emergencias en diciembre

LEER MENOS

Noticias relacionadas

OCDECrecimiento de economía en ColombiaGobierno de Gustavo Petro

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.