OCDE da su visión de cómo está en realidad la economía de Colombia. El organismo revisó sus proyecciones

En Colombia, los ciudadanos en general tienen cierta confusión en relación con el estado en el que está la economía del país.

Unos dicen que el panorama no está tan mal; mientras que otros lo dibujan como nefasto en medio de una situación fiscal compleja, en la que hay más gastos que ingresos.

Por ello es clave la visión que tiene la OCDE de nuestro país y este martes 2 de diciembre, el organismo internacional divulgó su nuevo informe de Perspectivas económicas.

Revisión de perspectivas de la OCDE. Diciembre de 2025 | Foto: OCDE / Informe de perspectivas económicas 2025

El resultado es favorable para Colombia, país al que la OCDE le subió su apuesta en relación con lo que estimaba en su medición anterior, al establecer que el país crecerá a un ritmo de 2,8 % en 2025, lo que ubica a esta nación en el cuarto lugar entre 7 países de la región.

Los argumentos para que la OCDE subiera el pronóstico de crecimiento a la economía colombiana, que en septiembre lo tenía en 2,5 %, parten de las señales que hay en las variables determinantes. Si bien para el organismo internacional la inflación se mantiene elevada, partiendo del resultado de octubre, que fue de 5,5 %, la prudencia del Banco Central ha sido clave y debería ser el camino a seguir.

Ha crecido la economía colombiana un 4,3% anual, según el DANE.



Crece la economía real en la industria manufacturera, la agricultura, da un salto enorme educación, salud pública y defensa

El comercio está a reventar en ventas.



Hay que acelerar la transición energética y la… pic.twitter.com/YCg0nKWSqo — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 18, 2025

Lo que está bien está bien

El informe del país fue sustentado por Michael Koelle, economista del organismo, quien argumentó que el crecimiento del país es sólido y será así en este y el próximo año; mientras que para 2027 la cifra esperada de la producción sería de 2,9 %.

Guerra de aranceles | Foto: MONTAJE EL PAÍS- 123 RF

De Colombia, el experto también mencionó la fuerza que tiene el mercado poder y el hecho de que los trabajadores registren un mayor poder adquisitivo, lo que hace que el consumo se mantenga pujante.

La inversión privada, que con frecuencia es mencionada como uno de los talones de Aquiles, está en una senda de recuperación, de acuerdo con lo manifestado por Koelle.

Reforma tributaria | Foto: Congreso de la República /

El preocupante déficit

Así como hay variables buenas también hay unas preocupantes. Es el caso de los déficit fiscales que, según advierte el organismo internacional, se prevén altos: de 7,1 % en 2025; 6,2 % en 2026, y 4,9 % en 2027.

Incluso, Koelle habló de que, inclusive, los déficit podrían ser mayores.

Hay que hacer tributaria

Nada que tenga más resistencia en Colombia que una propuesta de reforma tributaria. Sin embargo, para la OCDE, es la única manera de que pueda haber una consolidación positiva. Para ello, la recomendación de Koelle es que se haga una tributaria amplia y gradual. Instó a que se reduzca el gasto tributario ineficiente y se mejore la focalización del gasto en los beneficios aplicados. Se debe eliminar el subsidio de bajo impacto, afirmó.

Reforma tributaria | Foto: adobe stock

El experto de la OCDE aceptó que es complejo tramitar una reforma tributaria en medio de una coyuntura política como la actual, en la que hay proximidad a unas elecciones. Por ello, manifestó que las propuestas podrían plantearse de manera gradual, para que sean implementadas por año.

El socio de la política arancelaria

La economía de Estados Unidos, por ejemplo, se expandirá con un dinamismo de 2 % en este año, cifra que también es mayor al 1,8 % que tenía en septiembre.

Proyecciones de crecimiento de las economías en América Latina, según la OCDE | Foto: OCDE / Presentación