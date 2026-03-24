Ocde advierte alta concentración en telecomunicaciones en Colombia: “Debilidad regulatoria”

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) entregó el más reciente informe de telecomunicaciones denominado ‘Digital Connectivity Review of Colombia’, en el cual se llevó a cabo un diagnóstico crítico sobre la estructura y el funcionamiento del mercado de telecomunicaciones, destacando problemas persistentes de concentración, competencia limitada y debilidad regulatoria.

Telecomunicaciones en Colombia siguen manteniendo su dinamismo con crecimientos en usuarios, ingresos y conectividad

En primer lugar, se destacó que, con respecto a la banda ancha fija, aunque a nivel nacional el mercado puede parecer fragmentado, a nivel local presenta altos niveles de concentración.

Además, se puntualiza que en muchos territorios los usuarios enfrentan condiciones cercanas al monopolio o al duopolio, lo que limita significativamente las alternativas disponibles. Esta realidad evidencia que los indicadores agregados pueden ocultar dinámicas competitivas desfavorables en contextos específicos.

El informe resalta diversos aspectos del sector de las telecomunicaciones. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Por otro lado, en los mercados móviles se identifica la existencia de un operador dominante que ha mantenido una posición fuerte a lo largo del tiempo, mientras que los competidores más pequeños enfrentan dificultades financieras para sostenerse y crecer. Esta asimetría refuerza las barreras de entrada y expansión, consolidando aún más la concentración del mercado.

“Aunque la autoridad reguladora reconoció formalmente esta dominancia en 2021, el texto critica la falta de implementación oportuna y efectiva de medidas regulatorias ex ante. Las acciones adoptadas han sido limitadas y tardías, lo que ha impedido corregir de manera significativa los desequilibrios competitivos existentes. Esta inacción ha contribuido a prolongar una situación que afecta tanto a los consumidores como a los competidores”, señala el informe.

Por otra parte, se destaca una crisis sectorial derivada de estos factores estructurales. La combinación de alta concentración y patrones desiguales de inversión limita la innovación y genera incertidumbre sobre el desarrollo futuro del sector.

“En este contexto, la reciente fusión entre dos de los principales operadores incrementa aún más la concentración, lo que podría agravar los riesgos para el bienestar del consumidor y debilitar a las empresas competidoras”, destaca la Ocde.

Uno de los aspectos analizados fue la fibra óptica con la cuenta el país. Foto: Adobe Stock

Finalmente, se subraya la necesidad urgente de fortalecer la regulación procompetitiva. Por medio del informe, la Ocde recomienda aplicar medidas más estrictas, revisar cuidadosamente los efectos de la fusión y mejorar los marcos de acceso mayorista. Además, puntualiza que estas acciones son fundamentales para restaurar condiciones de competencia efectiva y promover un mercado más equilibrado, innovador y favorable para los usuarios.

“Las dinámicas competitivas se transformarán aún más tras la fusión del segundo y tercer operador móvil más grandes (…) se requieren acciones regulatorias oportunas y equilibradas. El desafío es mantener los incentivos para la inversión y la innovación, mientras se previenen desequilibrios estructurales que podrían afianzar la dominancia y dañar el bienestar del consumidor”, destaca el informe.

La SuperIndustria aprueba la fusión entre Tigo y Movistar y queda en vilo la continuidad de WOM