Operativamente, la ETB se recupera, de acuerdo con los resultados del primer trimestre de 2026. Ahora el reto es de caja

La estrategia de transformación iniciada en 2025 por la ETB sigue dando un nuevo aire a la compañía, que se refleja en sus indicadores operativos.

Para el primer trimestre de este año, ETB obtuvo una utilidad operacional superior a los 53.000 millones de pesos, resultado que contrasta con la pérdida cercana a los 30.000 millones de pesos registrada en el mismo periodo del año anterior.

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Sin embargo, frente a los resultados netos, pasó de una pérdida de 45.558 millones de pesos en los primeros tres meses del año pasado a una pérdida de 5.122 millones. Como explica la compañía, “el resultado neto tuvo una recuperación del 90 % de la pérdida reportada entre enero y marzo de 2025”.

El desempeño estuvo impulsado por un crecimiento de un 5,6 % en los ingresos operacionales, apalancado principalmente en el negocio de telecomunicaciones y nuevas soluciones digitales, así como por una reducción cercana a los 50.000 millones de pesos en costos y gastos, equivalente al 15 %. Las cifras en materia de ingresos operacionales llegaron a 390.504 millones de pesos en los primeros tres meses de este año, cuando en igual periodo del año pasado fueron de 369.760 millones.

En hogares y mipymes, ETB consolidó una operación 100% fibra óptica, dejando atrás tecnologías obsoletas como el cobre. Foto: Adobe Stock

Por su parte, el EBITDA se duplicó frente al mismo periodo del año anterior, confirmando una mejora en la eficiencia operativa y la solidez del negocio: pasó de 65.994 millones de pesos en el primer trimestre de 2025 a 133.508 millones en el mismo lapso de este año.

Diego Molano, presidente de la ETB, destacó las ventas que por más de 100.000 millones de pesos se realizaron en el primer trimestre en el segmento de las soluciones digitales —en gobierno, educación o salud—, una de las apuestas más importantes en el nuevo foco de la compañía, sin abandonar el tradicional negocio de telecomunicaciones. “Todo este plan nuevo de crecer en el mundo de las soluciones digitales nos está empezando a funcionar”, dijo.

Y agregó: “Estos resultados demuestran que la estrategia de transformación está funcionando. Hemos avanzado en hacer más eficiente nuestra operación, fortalecer nuestros ingresos y construir una compañía más sólida”, afirmó Molano.

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Destacó el incremento en el nivel de ventas y explicó que, mientras el año pasado se vendían entre 9.000 y 11.000 líneas al mes, este año, en marzo, se vendieron 29.000, y aseguró que se ha multiplicado casi por tres la capacidad de instalación.

En hogares y mipymes, ETB consolidó una operación 100 % fibra óptica, dejando atrás tecnologías obsoletas como el cobre y fortaleciendo su infraestructura y haciendo alianzas estratégicas con jugadores globales. Gracias a esta estrategia, la base de clientes de fibra óptica creció un 6 %, especialmente en estratos 1 y 2.

ETB también fortaleció la conectividad rural de más de 6.500 escuelas del programa Centros Digitales, permitiendo conexiones más rápidas y estables, con distintos tipos de tecnologías, entre ellas los satélites de órbita baja LEO, para mejorar los procesos de aprendizaje en zonas apartadas.

Soluciones digitales, como EduTech o GovTech, se están convirtiendo en una fuente de ingresos de la compañía. Foto: Adobe Stock

“Seguiremos profundizando nuestro plan de transformación para fortalecer la operación, expandir la infraestructura tecnológica y consolidar a ETB como un aliado estratégico en la transformación digital y social del país”, concluyó el presidente de ETB

Los buenos resultados operativos de la compañía han implicado un esfuerzo importante en caja; en esa medida, la conversión a efectivo sigue siendo el gran reto para garantizar la sostenibilidad de la compañía.

A pesar de los buenos resultados operativos, Molano señaló que el gran reto de la compañía es de caja. ¿Por qué? “Porque la conversión de facturación a caja se nos está demorando muchísimo. Es decir, usted está vendiendo, pero no le están pagando rápido”, advirtió.

Puso como ejemplo el caso de unos servicios que presta la ETB a una entidad pública: se entrega el servicio en enero, con los cargos que exige, como el pago de nómina y de licencias; con las trabas burocráticas, se factura entre abril y mayo, y los pagos se realizan en noviembre.

“Es un problema muy fuerte. Y al tiempo estamos negociando la deuda con los bancos”, dice Molano, deuda que asciende a 900.000 millones de pesos.

“En conclusión, vamos operativamente muy bien, creciendo la utilidad operacional. Los indicadores financieros van muy bien. Pero la caja está muy apretada. Muy, muy apretada”, señala Molano.