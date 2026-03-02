ETB: mejoran sus resultados operacionales, pero las utilidades netas fueron castigadas por efectos contables e intereses de deuda

El cierre de 2025 fue clave para la ETB en el proceso de transformación que inició el año anterior y que, desde el punto de vista operativo, empezó a mostrar resultados positivos: en el cuarto trimestre, los ingresos operacionales crecieron 13%, los gastos operacionales se redujeron 9% y el Ebitda operacional aumentó 122% frente al mismo periodo de 2024.

El plan de transformación de la ETB se ha enfocado en optimizar la operación de telecomunicaciones (telco) e iniciar el desarrollo de nuevas soluciones digitales, denominadas Techco, en sectores clave como EdTech (tecnología para educación), HealthTech (tecnología para salud) y GovTech (tecnología para gobierno), dirigidas tanto para empresas como para el sector público.

“Levantamos eficiencias por todos lados: financieramente, en talento humano, en clientes del mercado B2C, en la optimización de redes, en tecnologías de la transformación, en nuevos negocios, en mejora por aseguramiento de ingresos. Realmente estamos muy contentos de los resultados por ese plan de transformación”, dijo Diego Molano, presidente de la ETB, y destacó hechos puntuales: “Por ejemplo, un gran problema que sufríamos era el robo de redes; las rupturas de las redes eran gigantes, y redujimos las fallas en más de un 90%. Ya tenemos herramientas de inteligencia artificial para hacer un predictor de fallas”.

También resaltó Molano que, para el mercado residencial, el año pasado la ETB estaba instalando un promedio de 11.000 solicitudes al mes. En febrero tuvimos más de 30.000 solicitudes. Se nota el crecimiento de una de nuestras líneas de negocio, que es el mundo de los hogares”.

De acuerdo con la compañía, en 2025, la ETB tomó decisiones estratégicas para establecer alianzas que le permitieran fortalecer tanto su infraestructura como sus capacidades para desarrollar proyectos en el nuevo mundo de la transformación digital. De esta manera, selló alianzas con compañías como Google, Oracle, Starlink, Huawei, Índigo, Salesforce, SAP, Fortinet, Mulesoft, ZTE, Snowflake, Ali Baba, entre otras.

“Así mismo, puso en marcha sus primeras iniciativas de tecnología para la educación (Edtech), consolidando su rol como aliado tecnológico de la Alcaldía de Bogotá mediante el desarrollo de la plataforma Academia Atenea, la Agencia Distrital de Educación, una apuesta estratégica para fortalecer capacidades tecnológicas y de formación en la ciudad. Este proyecto refleja el enfoque de la compañía en diseñar y operar ecosistemas digitales que habilitan oportunidades reales de aprendizaje, generan impacto social y contribuyen a cerrar brechas a través del conocimiento”, señaló la ETB.

Para la compañía, los resultados consolidados de 2025 reflejan esta evolución operativa y fueron posibles gracias al Plan de Transformación: los ingresos operacionales del año crecieron 6% y el gasto total disminuyó cerca de 11.000 millones de pesos, evidenciando un manejo más eficiente de la operación. El desempeño del negocio durante todo el año 2025 tuvo una mejora significativa: el Ebitda operacional creció 50% frente al año 2024 y la utilidad operacional creció 1.647 veces al compararse con 2024, pues pasó de 34 millones de pesos en 2024 a cerca de 56.000 millones de pesos en 2025.

“Aumentaron nuestros ingresos operacionales, y ya son realmente de la operación. Antes la compañía se financiaba con deuda, con venta de cobre y con venta de activos. Vendieron la red celular, y ya no había nada más que vender”, señaló Molano.

Como parte del plan de transformación, la compañía invirtió más de 300.000 millones de pesos y, gracias a una alianza con ZTE, realizará una inversión adicional, durante tres años, de 70 millones de dólares que permitirá la expansión de la red de fibra óptica en Bogotá.

Pese a los resultados positivos en la operación, en 2025 ETB registró una utilidad neta de –117.852 millones de pesos, influenciada principalmente por el pago de los intereses de la deuda y un efecto contable asociado a la reversión de un reconocimiento de impuesto diferido, que no refleja el desempeño de la operación diaria de la compañía. La empresa señaló que mantiene su foco en fortalecer resultados sostenibles de largo plazo, “con disciplina en costos, eficiencia operativa y una gestión orientada a generar impacto social real”.

A pesar del resultado de utilidades, Molano se mostró satisfecho con la ejecución del plan de transformación y el impacto que tiene: “Nos está funcionando y eso nos tiene muy optimistas, sobre todo en el momento en el que estamos reperfilando la deuda con los bancos”.

Señaló que la deuda, que sumaba 1,3 billones de pesos, ya se ha reducido a 1,18 billones y se están buscando nuevos plazos con las entidades financieras. “Eso nos va a dar más oxígeno de caja que necesitamos para seguir nuestro plan de transformación”, añadió.

La firma destacó algunos planes como los de centros digitales con más velocidad. ETB opera la conectividad de más de 6.500 escuelas rurales en 15 departamentos y avanzó en el acuerdo para incrementar progresivamente la velocidad en todos los puntos, muchos de ellos con las nuevas tecnologías de Starlink. El reto ahora no es solo llevar conectividad, sino llevar los contenidos educativos que les permitan tener acceso a las oportunidades.

Otra actividad que la compañía resaltó es la de Conexión Social. Explicó que hoy, uno de cada tres hogares en Bogotá no tiene fibra óptica. “Conexión Social nace para responder a esa realidad. ETB actúa como aliado tecnológico de la Alcaldía Mayor y la Secretaría de Integración Social para llevar a más de 100.000 familias vulnerables de estrato 2 en Bogotá, fibra óptica de alta velocidad, educación digital y herramientas a hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad. Aquí, la tecnología se convierte en un habilitador de oportunidades, en acceso a educación, empleo, servicios y bienestar”, dijo la empresa en un pronunciamiento.

En 2026, ETB profundizará el Plan de Transformación y estratégico para consolidar la optimización de la operación de telecomunicaciones (Telco), expandir la infraestructura tecnológica y desarrollar iniciativas de transformación digital (TechCo) que generen valor económico y social. “Colombia se está quedando rezagado en la gran revolución tecnológica. ETB tiene la oportunidad y el compromiso de que el país sea campeón en esta revolución digital. Si las personas, las empresas y las comunidades son productivas y exitosas con el uso de la tecnología, la compañía será exitosa”, puntualizó el presidente de ETB.