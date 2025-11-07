Suscribirse

Cápsulas

ETB impulsa iniciativa de conectividad digital en el departamento de Risaralda

El proyecto, que contempla una inversión cercana a los 13 mil millones de pesos, busca mejorar el acceso a Internet en áreas rurales y urbanas del departamento.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
7 de noviembre de 2025, 5:12 p. m.
Fibra optica ETB
La alianza entre la Gobernación de Risaralda y ETB busca garantizar acceso gratuito y de calidad a Internet en municipios rurales y urbanos del departamento. | Foto: Adobe Stock

La Gobernación de Risaralda y la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) anunciaron el inicio del proyecto Mejoramiento de la Infraestructura de Conectividad en Áreas Rurales y Urbanas de Risaralda, una iniciativa que busca reducir la brecha digital y garantizar el acceso equitativo a Internet de alta velocidad en distintas zonas del departamento.

El plan, presentado oficialmente el pasado 29 de octubre, incluye la instalación de 80 zonas Wi-Fi públicas en municipios risaraldenses, de las cuales 75 ya se encuentran en funcionamiento. Estas conexiones ofrecerán velocidades de hasta 100 megas, permitiendo un uso simultáneo por parte de múltiples usuarios y fomentando el acceso a servicios digitales de educación, trabajo y comunicación.

La inversión, cercana a los 13 mil millones de pesos, beneficiará tanto a comunidades urbanas como rurales de municipios como Apía, Balboa, Belén de Umbría, Dosquebradas, Guática, La Celia, La Virginia, Marsella, Mistrató, Pereira, Pueblo Rico, Quinchía, Santa Rosa de Cabal y Santuario.

Zonas rurales y urbanas de Risaralda contarán con puntos Wi-Fi públicos que ofrecerán velocidades de hasta 100 megas, beneficiando a miles de habitantes del departamento.
Zonas rurales y urbanas de Risaralda contarán con puntos Wi-Fi públicos que ofrecerán velocidades de hasta 100 megas, beneficiando a miles de habitantes del departamento. | Foto: ETB

Desde la Gobernación de Risaralda se destacó que esta alianza representa “un paso importante hacia la inclusión digital del territorio”, y que el proyecto permitirá que las zonas rurales tengan acceso a conectividad gratuita y segura.

“No se trata solo de conectar a más personas, sino de conectar con calidad, con la mejor tecnología de fibra óptica y una velocidad de hasta 100 megas, para que cada ciudadano pueda vivir mejores experiencias digitales, estudiar, trabajar, comunicarse y disfrutar de un Internet confiable que realmente transforme su vida”, afirma Diego Molano, presidente de ETB.

Este esfuerzo conjunto se enmarca en una estrategia de conectividad con propósito social, que prioriza el desarrollo tecnológico de las regiones y la reducción de las desigualdades digitales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Las fotos inéditas de Rafael González sobre el Palacio de Justicia que ahora son “un patrimonio”: Centro de Memoria Histórica habla

2. Gustavo Petro ordenó a su equipo “ser más radical” en la recta final de su mandato: “Estamos ante un fracaso”

3. ¿Por qué David González no dirige al América desde el banco? Reglamento de Dimayor lo explica

4. Juez acepta como prueba la entrevista en la que Nicolás Petro le dijo a SEMANA que no se iba a “inmolar” por su padre

5. Presidente Petro no suelta a Trump: “Bajo esa nebulosa mental no es posible hablar”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Conectividad 5GETBTelecomunicacionesinternetRisaralda

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.