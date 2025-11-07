ETB impulsa iniciativa de conectividad digital en el departamento de Risaralda

La Gobernación de Risaralda y la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) anunciaron el inicio del proyecto Mejoramiento de la Infraestructura de Conectividad en Áreas Rurales y Urbanas de Risaralda, una iniciativa que busca reducir la brecha digital y garantizar el acceso equitativo a Internet de alta velocidad en distintas zonas del departamento.

El plan, presentado oficialmente el pasado 29 de octubre, incluye la instalación de 80 zonas Wi-Fi públicas en municipios risaraldenses, de las cuales 75 ya se encuentran en funcionamiento. Estas conexiones ofrecerán velocidades de hasta 100 megas, permitiendo un uso simultáneo por parte de múltiples usuarios y fomentando el acceso a servicios digitales de educación, trabajo y comunicación.

La inversión, cercana a los 13 mil millones de pesos, beneficiará tanto a comunidades urbanas como rurales de municipios como Apía, Balboa, Belén de Umbría, Dosquebradas, Guática, La Celia, La Virginia, Marsella, Mistrató, Pereira, Pueblo Rico, Quinchía, Santa Rosa de Cabal y Santuario.

Zonas rurales y urbanas de Risaralda contarán con puntos Wi-Fi públicos que ofrecerán velocidades de hasta 100 megas, beneficiando a miles de habitantes del departamento. | Foto: ETB

Desde la Gobernación de Risaralda se destacó que esta alianza representa “un paso importante hacia la inclusión digital del territorio”, y que el proyecto permitirá que las zonas rurales tengan acceso a conectividad gratuita y segura.

“No se trata solo de conectar a más personas, sino de conectar con calidad, con la mejor tecnología de fibra óptica y una velocidad de hasta 100 megas, para que cada ciudadano pueda vivir mejores experiencias digitales, estudiar, trabajar, comunicarse y disfrutar de un Internet confiable que realmente transforme su vida”, afirma Diego Molano, presidente de ETB.