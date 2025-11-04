La compañía IFX incorpora tecnología satelital para ampliar su conectividad empresarial en América Latina

La empresa IFX anunció la incorporación de la tecnología satelital de Starlink a su portafolio de servicios de conectividad en América Latina. Con este acuerdo, la compañía busca ampliar su oferta de soluciones de internet de alta velocidad, especialmente para empresas, entidades gubernamentales e industrias que operan en regiones con limitaciones de infraestructura.

Según la información oficial, IFX operará como Authorized Starlink Reseller en la región, lo que le permitirá ofrecer conectividad satelital de baja latencia y soporte técnico local, combinando esta tecnología con su red de fibra óptica y servicios gestionados.

IFX integrará la red de satélites de órbita baja de Starlink a su infraestructura tecnológica regional. | Foto: NurPhoto via Getty Images

“Con la potencia de IFX y la innovación de Starlink, ahora somos mucho más que conectividad. Estamos ampliando nuestra red de fibra con Starlink que rompe barreras geográficas y tecnológicas. Este acuerdo nos permite ofrecer soluciones integrales, resilientes y escalables para los desafíos actuales de transformación digital en América Latina”, afirmó Samuel Mezrahi, CEO de IFX.