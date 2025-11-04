Cápsulas
La compañía IFX incorpora tecnología satelital para ampliar su conectividad empresarial en América Latina
La compañía integrará el servicio de internet de Starlink a su red, con el objetivo de fortalecer la cobertura y ofrecer soluciones de conexión en zonas remotas de la región.
La empresa IFX anunció la incorporación de la tecnología satelital de Starlink a su portafolio de servicios de conectividad en América Latina. Con este acuerdo, la compañía busca ampliar su oferta de soluciones de internet de alta velocidad, especialmente para empresas, entidades gubernamentales e industrias que operan en regiones con limitaciones de infraestructura.
Según la información oficial, IFX operará como Authorized Starlink Reseller en la región, lo que le permitirá ofrecer conectividad satelital de baja latencia y soporte técnico local, combinando esta tecnología con su red de fibra óptica y servicios gestionados.
“Con la potencia de IFX y la innovación de Starlink, ahora somos mucho más que conectividad. Estamos ampliando nuestra red de fibra con Starlink que rompe barreras geográficas y tecnológicas. Este acuerdo nos permite ofrecer soluciones integrales, resilientes y escalables para los desafíos actuales de transformación digital en América Latina”, afirmó Samuel Mezrahi, CEO de IFX.
Esta tecnología de banda ancha satelital se proyecta como una alternativa eficaz para brindar cobertura en áreas rurales y zonas con dificultades de acceso, además de servir como respaldo para operaciones críticas que requieren disponibilidad continua. Starlink, operado por SpaceX, utiliza una red de satélites en órbita terrestre baja que permite ofrecer velocidades comparables o superiores a las de la fibra óptica, sin depender de infraestructura terrestre compleja.