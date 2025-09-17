Starlink revela la lista completa de celulares que son compatibles con el internet satelital para navegar desde cualquier lugar

Los usuarios de Estados Unidos tendrán acceso a una alternativa inédita de conexión a partir del 1 de octubre, en lugares donde la señal tradicional no está disponible. Se trata de T-Satellite, una propuesta innovadora de T-Mobile en colaboración con Starlink, la red satelital de SpaceX, que habilitará la posibilidad de enlazar dispositivos móviles directamente con satélites.

Esta opción abrirá la puerta a mantenerse conectado en entornos donde antes era imposible, desde desiertos hasta carreteras aisladas, sin depender de la cobertura habitual de las antenas terrestres.

Starlink permite gestionar el servicio de internet satelital de manera fácil y segura. | Foto: NurPhoto via Getty Images

El anuncio contempla no solo funciones básicas como el envío de mensajes o llamadas en situaciones críticas, sino también la opción de utilizar aplicaciones compatibles que requieren datos o conexión a internet.

En la práctica, esto significa que en medio de una caminata, durante un concierto con saturación de redes o en un pueblo apartado, los usuarios podrán seguir consultando mapas, enviar mensajes y ejecutar tareas esenciales en sus celulares. La integración promete una experiencia mucho más versátil y confiable en escenarios donde la desconexión solía ser la única alternativa.

Lista de celulares compatibles con la red Starlink

Google:

Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL y Pixel X Fold: soportan texto, MMS y datos desde el primer día.

Pixel 9 y 9 Pro (incluyendo versiones XL y Fold): texto y MMS habilitados; los datos estarán disponibles a partir de octubre.

Pixel 9a: solo mensajes de texto.

Apple (iPhone):

Desde iPhone 13 hasta iPhone 17: actualmente permiten el envío de mensajes de texto; la función de datos y MMS será incorporada en futuras actualizaciones.

Starlink es el internet satelital ofrecido por SpaceX , la empresa de Elon Musk. | Foto: Getty Images

Motorola:

Modelos de 2025 como Moto Edge, Moto G Stylus 5G 2024, Moto G 5G, G Power 5G y la serie Razr (incluyendo Razr+, Razr Ultra): ya incluyen soporte para texto y MMS, mientras que los datos llegarán en una segunda fase.

Modelos de 2024: limitados a texto y MMS, sin datos habilitados aún.

Samsung:

Galaxy A14, A15, A16, A25, A35, A36, A53, A54, A56.

Galaxy S21 FE, S21, S21 Plus, S21 Ultra.

Galaxy S22, S22 Plus, S22 Ultra.

Galaxy S23, S23 Plus, S23 Ultra, S23 Fan Edition.

Galaxy S24, S24 Plus, S24 Ultra, S24 Fan Edition.

Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra.

Galaxy Z Flip3, Flip4, Flip5, Flip6.

Galaxy Z Fold3, Fold4, Fold5, Fold6.

T-Mobile (REVVL):