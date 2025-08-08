Suscribirse

Starlink dejará a mitad de precio su kit de internet satelital: así puede aplicar

Este paquete incluye todos los elementos necesarios para acceder a su red satelital.

Mary Nelly Mora Escamilla

Mary Nelly Mora Escamilla

Periodista en Semana

8 de agosto de 2025, 10:37 p. m.
Así puede activar Starlink Mini en los dispositivos iPhone, de Apple, para aprovechar de este internet satelital.
Así puede activar el internet satelital en su celular. | Foto: Getty Images

Starlink, la compañía de internet satelital de SpaceX fundada por Elon Musk, lanzó en Colombia una promoción que ofrece más del 50 % de descuento en su kit estándar, disponible hasta el 10 de agosto en zonas específicas del país.

La oferta es válida al suscribir un plan residencial con una permanencia mínima de 12 meses. Este paquete incluye todos los elementos necesarios para acceder a su red satelital: una antena parabólica —popularmente llamada Dishy—, una base para su montaje, un router wifi y el cableado requerido.

Starlink, el internet satelital de Elon Musk para celular.
Starlink, el internet satelital de Elon Musk para celular. | Foto: Getty Images

El equipo está diseñado para proporcionar una conexión estable, de alta velocidad y con baja latencia, ideal para hogares ubicados en áreas rurales o de difícil acceso donde las opciones de internet convencional son limitadas.

¿Cómo funciona el kit estándar de Starlink?

El kit estándar de Starlink es el paquete de equipos que hace posible conectarse al servicio de internet satelital de alta velocidad desarrollado por la empresa de Elon Musk. Una vez montado, el sistema recibe la señal desde el satélite y la envía al router, permitiendo así disponer de conexión wifi en el hogar.

A diferencia de los métodos convencionales, no depende de infraestructura terrestre como torres o cableado, ya que enlaza directamente con la red de satélites de órbita baja que la compañía ha desplegado alrededor del mundo.

Este servicio resulta especialmente útil en áreas rurales o apartadas, donde los proveedores tradicionales no llegan o la conexión disponible es lenta e inestable. Su operación es prácticamente autónoma, ya que la antena se orienta de forma automática hacia el satélite más cercano, eliminando la necesidad de configuraciones complicadas por parte del usuario.

Surinam deberá esperar hasta 2026 para conectarse a la red.
El despliegue de Starlink en la región aún no es completo. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Además, la instalación puede realizarse fácilmente sin ayuda profesional, siguiendo las instrucciones de una aplicación móvil diseñada para guiar todo el proceso.

Tener una cuenta en este servicio de internet satelital brinda a los usuarios la posibilidad de manejar su conexión de manera sencilla y segura. Desde esta cuenta se pueden activar los equipos, configurar la red, monitorear la calidad de la señal y el uso de datos, acceder a actualizaciones del sistema, obtener asistencia técnica personalizada, así como administrar los pagos y realizar cambios en el plan contratado.

