Planean crear una potencia satelital para competir con Starlink de Elon Musk; estos son los detalles

Tres de los principales grupos aeroespaciales europeos anunciaron este jueves un plan para fusionar sus operaciones satelitales y crear una potencia capaz de competir, en particular, con el sistema de internet Starlink de Elon Musk.

La fusión, cuyos detalles financieros no fueron revelados, ocurre mientras Starlink y el Proyecto Kuiper de Amazon compiten por desplegar redes de satélites para ofrecer acceso a internet de banda ancha en vastas regiones del mundo que carecen de conectividad confiable.

El grupo europeo Airbus, el francés Thales y el italiano Leonardo dijeron que su objetivo es “reforzar” la autonomía estratégica de Europa en el espacio, un sector que sustenta “las telecomunicaciones, la navegación global, la observación de la Tierra, la investigación científica, la exploración y la seguridad nacional”.

La Unión Europea planea crear su propia constelación de satélites de internet llamada Iris2, que se espera que esté operativa en 2030.

Aunque tendría solo 300 satélites, Iris2 se centraría en “comunicaciones seguras”, dijo el director de la Agencia Espacial Europea, Josef Aschbacher, en una entrevista con AFP este mes. “Europa lo necesita absolutamente con urgencia”, aseguró.

Thales también dijo este jueves que un contrato inicial de ingeniería de 100 millones de euros (116 millones de dólares) con operadores de satélites para Iris2 le permitiría detener los recortes de empleo planeados en sus operaciones espaciales.

Starlink. | Foto: NurPhoto via Getty Images

“Excelente noticia”

Los ingresos anuales del nuevo grupo europeo de satélites se estimaron en 6.500 millones de euros (7.540 millones de dólares) basados en las operaciones actuales, y su cartera de pedidos representaría más de tres años de ventas proyectadas. Emplearían además a unas 25.000 personas.

Tendrá su sede en Toulouse, en el suroeste de Francia, donde cada empresa ya cuenta con importantes instalaciones de producción e I+D.

Si los reguladores europeos lo aprueban, el nuevo proyecto, llamado Bromo, estaría operativo en 2027, con Airbus poseyendo una participación del 35%, mientras que Thales y Leonardo tendrían cada uno un 32,5%.

Las empresas construyen, despliegan y mantienen una variedad de satélites de telecomunicaciones y navegación que respaldarán el despliegue de redes de alta velocidad en todo el mundo.

“Esta asociación está alineada con las ambiciones de los gobiernos europeos de fortalecer sus activos industriales y tecnológicos, asegurando la autonomía de Europa en el ámbito espacial estratégico y sus múltiples aplicaciones”, dijeron los presidentes ejecutivos de cada empresa en un comunicado conjunto.

El ministro de Finanzas de Francia, Roland Lescure, cuyo país junto con Alemania y España posee participaciones minoritarias en Airbus, calificó el acuerdo como una “excelente noticia”.

“La creación de un campeón europeo de satélites permitiría aumentar las inversiones en investigación e innovación en una industria estratégica y reforzar nuestra soberanía europea en un contexto de intensa competencia mundial”, agregó en un comunicado.