Cierran punto físico de emblemático restaurante de Bogotá; usuarios lo lamentan

El restaurante japonés Hanashi anunció el cierre definitivo de su sede ubicada en el sector de la calle 93, una de las zonas gastronómicas más concurridas del norte de Bogotá.

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La noticia tomó por sorpresa a clientes habituales y amantes de la cocina asiática, quienes durante años convirtieron este punto en un referente para reuniones sociales y experiencias de sushi contemporáneo en la ciudad.

Según explicó la compañía, el local presentó afectaciones constantes derivadas de las condiciones de la infraestructura y factores climáticos.

Además, aseguró que en varias ocasiones solicitó soluciones a los arrendadores del inmueble para mejorar el espacio y la experiencia de los clientes, pero no obtuvo respuesta favorable.

“Hoy Hanashi cierra sus puertas. Agradecemos a todos los clientes que confiaron en nosotros, pero hoy con tristeza tenemos que decirle adiós al punto de la 93. Queremos contarles que no fue por falta de apoyo; lastimosamente, la infraestructura se ha visto demasiado afectada y el clima juega en nuestra contra”, señala la marca en un video.

Hanashi confirmó que continuará operando con servicio a domicilio en la zona y mantendrá atención en sus demás puntos físicos de la ciudad. Asimismo, invitó a sus clientes a seguir apoyando la marca mediante pedidos en su página web o visitando otros establecimientos.

Los empleados seguirán ligados a la marca. Foto: Agencia 123rf

“Después de 6 años haciendo parte de este sector, tomando pedidos, compartiendo momentos y preparando el mejor sushi del planeta… hoy nos despedimos de este punto.La estructura del lugar ya no nos permite seguir prestando el servicio con la excelencia y la seguridad que merecen nuestros clientes y nuestros colaboradores.Nos duele cerrar este capítulo, porque aquí vivimos muchísimas historias junto a ustedes", señala la marca.

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En redes sociales, varios usuarios lamentaron el cierre del establecimiento, recordando platos emblemáticos y destacando el papel que tuvo el restaurante dentro de la oferta gastronómica de Bogotá.