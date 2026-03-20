Mapa Estéreo Picnic 2026: ubicación de tarimas, restaurantes, baños y todo lo que bebe saber para no perderse

A pocas horas del inicio de una nueva edición del Festival Estéreo Picnic (FEP), la organización presentó la hoja de ruta para los asistentes que llegarán los días 20, 21 y 22 de marzo de 2026. El Parque Simón Bolívar de Bogotá se consolida como el epicentro de “Un Mundo Distinto”, adaptando su espacio urbano para albergar múltiples tarimas, zonas de experiencia y una amplia oferta de servicios.

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La logística de esta edición es un aspecto clave. Con una afluencia estimada de miles de personas por jornada, conocer la distribución de los escenarios y los puntos de acceso resulta fundamental para garantizar una movilidad fluida. Según informó la promotora Páramo Presenta, el diseño del espacio busca optimizar los tiempos de desplazamiento entre presentaciones simultáneas y evitar congestiones en las vías principales del parque.

Accesos diferenciados: calle 63 y avenida La Esmeralda

Uno de los cambios operativos más relevantes para este 2026 radica en la segmentación de ingresos. Para evitar los embudos de ediciones anteriores, la organización ha dispuesto entradas específicas según el tipo de tiquete:

Público General: el ingreso principal se habilitará por la avenida La Esmeralda (transversal 60) .

el ingreso principal se habilitará por la . VIP y Suites: los asistentes con estas categorías deberán ingresar por la Avenida Mutis (calle 63) .

los asistentes con estas categorías deberán ingresar por la . Futuro Picnic: esta nueva zona, destinada a menores de edad, contará con un acceso independiente para facilitar el flujo de familias y garantizar protocolos de seguridad específicos.

Geografía de los sonidos: Distribución de escenarios

El mapa oficial confirma que el Escenario Estéreo Picnic (Smirnoff), donde se presentarán los actos centrales, se mantiene en el costado suroriental, cercano a los accesos principales. Sin embargo, el festival se expande hacia el norte y occidente del parque con las siguientes estaciones:

Guía de última hora para su llegada al Simón Bolívar Foto: x

Zona Central: Aquí se ubica el escenario Un Mundo Distinto (Adidas), que actúa como el eje conector del evento. Zonas Verdes y Lagos: Los escenarios Bosque (Samsung Galaxy S26) y Lago se encuentran integrados con la vegetación natural del parque, ofreciendo una atmósfera más íntima. Conexión Páramo: El escenario Páramo completa el circuito, rodeado de áreas de experiencias de marca.

Expertos en logística del evento sugieren que el trayecto entre el escenario principal y el sector occidental puede superar los 10 minutos de caminata, por lo que se recomienda a los asistentes planificar sus rutas con antelación si desean ver artistas con horarios cruzados.

‘Futuro Picnic’: Una apuesta por la inclusión generacional

Una de las novedades más destacadas de esta edición es la creación de ‘Futuro Picnic’. Se trata de un espacio delimitado y seguro diseñado para menores de edad desde los siete años. Según la organización, este entorno contará con medidas de seguridad reforzadas y actividades adaptadas, permitiendo que las nuevas generaciones vivan la experiencia del festival en un ambiente controlado.

Servicios, Bienestar y Sistema Cashless

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Para garantizar la comodidad durante las largas jornadas, el mapa identifica puntos estratégicos denominados Oasis, donde habrá servicios de hidratación gratuita (mínimo vital de agua) y zonas de descanso. Asimismo, el sistema de pago seguirá siendo exclusivamente Cashless, con múltiples puntos de recarga distribuidos para agilizar la compra de alimentos y mercancía oficial.

En cuanto a la oferta gastronómica, se ha confirmado la participación de marcas reconocidas, además de opciones especializadas para dietas veganas y vegetarianas.