Lili Pink anuncia quién es su nuevo representante legal, nombrado por la SAE: este es su perfil

Tras la difícil situación que vive la empresa Lili Pink, por cuenta de una orden de la Fiscalía, con la que se hizo extinción de dominio de 400 tiendas del comercio debido a una investigación por presunto lavado de activos y contrabando. Ahora las tiendas y los activos quedaron a cargo de la Sociedad de Activos Especiales.

En medio del proceso, durante la mañana de este 12 de mayo se conoció que la SAE realizó el nombramiento de Hernán Sebastián Ulchur como representante legal de Fast Moda S.A.S.,compañía que agrupa las marcas Lili Pink, Yoi y Lili Beauty en Colombia.

Fast Moda S.A.S. continuará operando sus marcas comerciales mientras avanza el proceso judicial por extinción de dominio. Foto: Guillermo Torres / Semana

Dicho nombramiento permitirá garantizar la continuidad de la operación empresarial, mantener activos sus canales comerciales, proteger las marcas, honrar los compromisos vigentes y conservar la generación de empleo de manera paralela e independiente al proceso jurídico que actualmente enfrenta la organización.

¿Quién es Hernán Sebastián Ulchur, nuevo representante legal de Lili Pink?

Ulchur es abogado y Magíster en Derecho Económico de la Universidad Externado de Colombia, tiene experiencia en sectores relacionados con la administración de activos, gestión empresarial y procesos estructurales, participando en entornos que demandan altos estándares de cumplimiento, control y supervisión.

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Adicional a ello, ha tenido un relacionamiento cercano con la Cámara de Comercio Colombo Americana y la Cámara de Comercio Colombo China, lo que le ha permitido fortalecer su visión estratégica y su entendimiento de entornos corporativos y comerciales.

Lili Pink destacó que el 85 % de sus colaboradores son mujeres, en línea con el enfoque de sus marcas. Foto: Guillermo Torres / Semana

Es importante tener en cuenta que actualmente la operación de Lili Pink representa cerca de 2.238 empleos directos, a los que se suman aproximadamente 400 adicionales a través de aliados comerciales y franquiciados, además de una amplia red de empleos indirectos vinculados a proveedores, arrendadores, operadores logísticos, centros comerciales y demás aliados estratégicos, que en conjunto superan las 5.000 personas.

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“La compañía cuenta con una composición mayoritariamente femenina, alineada con la naturaleza de sus marcas y su enfoque de mercado. Actualmente, 1.844 colaboradores son mujeres, lo que representa aproximadamente el 85% del total, mientras que 354 son hombres, equivalentes al 15%”, indica la empresa en su comunicado.