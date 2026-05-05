Caso Lili Pink: Fiscalía pide cárcel para capturado por presunto contrabando y lavado de activos. “Hay 1.900 declaraciones de exportación”

El próximo lunes 11 de mayo, a partir de las 6 de la tarde, se instalará la audiencia en la cual se resolverá la solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario presentada por la Fiscalía General en contra de Walter Francisco Martínez Martínez, el único capturado hasta la fecha por el caso que llevó a la intervención de Lili Pink.

Caso Lili Pink: Fiscalía pedirá enviar a prisión a Walter Francisco Martínez, representante legal de siete empresas usadas para dar apariencia de legalidad a las operaciones de la marca de ropa. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/Sm9UMo9xJO — Revista Semana (@RevistaSemana) May 5, 2026 qzqs qzqs

La reprogramación de la audiencia se presentó después de que el abogado de Martínez Martínez, quien se encuentra en un centro médico, asegurara que la Fiscalía General no le había aportado todos los elementos materiales de prueba para preparar su estrategia defensiva y oponerse a la solicitud.

La fiscal de la unidad anticorrupción cuestionó la petición del apoderado, asegurando que le había enviado todos los elementos materiales que hacen parte del expediente.

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“Esta delegada sí ha corrido traslado con respecto a los controles que fueron solicitados por parte de su despacho”, dijo la funcionaria, luego de lo cual relató ante el juez 68 de control de garantías de Bogotá:

“Su señoría, desde ese mismo día se inició y se subieron los controles previos posteriores. Lo que manifiesta el defensor, que de las 1.900 declaraciones de importación se den las actas de control, creo que el doctor Anaya no tiene muy claro cómo es el procedimiento de la solicitud que se eleva ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

“Sin embargo, me permito informarle que no se entrega declaración por declaración. Esta delegada hace una solicitud a nombre de unas personas jurídicas y unas personas naturales, solicitando se entregue cuál es el reporte con respecto a las declaraciones de importación y exportación que registran a nombre de una empresa.

“Esa información se entrega contenida en un informe a la Policía Judicial, que entendió que esta delegada debía aportar tanto por control previo como posterior. Esas actas de las empresas que fueron utilizadas por Walter Francisco Martínez Martínez se subieron a las mismas carpetas desde el día en que su honorable despacho lo solicitó”.

La extinción de dominio fue aplicada a los almacenes Lili Pink. Foto: Fiscalía (API)

Debido a que toda la información analizada por un perito contable y las actas de custodia fueron presentadas en los tiempos requeridos, la fiscal del caso indicó que la petición de la defensa del procesado puede calificarse como una “maniobra dilatoria” que afecta considerablemente el desarrollo de las audiencias.

Las empresas fachada

La Fiscalía General, en una audiencia reservada, señaló a Martínez Martínez de ser el representante legal de siete empresas fachada encargadas de darles apariencia de legalidad a las operaciones de una red dedicada al lavado de activos.

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Estas empresas habrían falsificado las facturas y movimientos contables de la empresa de ropa interior y accesorios, que tiene sedes en varias ciudades del país.

Tras una extensa audiencia, la Fiscalía le imputó al empresario los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y contrabando.

Tras hablar con su abogado vía telefónica, el procesado se declaró inocente.