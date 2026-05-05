Ministro Pedro Sánchez y defensora del pueblo, Iris Marín, rechazan “juicio revolucionario” del ELN a agentes del CTI secuestrados

Tras el anuncio del ELN de que anticipó la ‘condena’ a los agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) y policías que mantiene secuestrados hace un año, el ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, rechazó la declaración y aseguró que ese grupo criminal no es autoridad ni organismo del Estado para hacer tal “juicio revolucionario”.

Familias de policías secuestrados por el ELN envían conmovedor mensaje de fin de año a sus seres queridos: “Por favor, libérenlos”

El jefe de la cartera advirtió que el ELN es un cartel, responsable del secuestro de los agentes de la Fiscalía y de los funcionarios de la Policía que adelantaban labores de verificación en Arauca, departamento en el cual permanecen secuestrados.

“El cartel del ELN ni es autoridad judicial, ni tampoco es un órgano del Estado; es una amenaza contra los colombianos. El repudiable delito del secuestro tiene una condena de hasta 40 años de prisión, así que exigimos que liberen a todos los colombianos que el cartel del ELN tiene secuestrados”, dijo Sánchez.

La defensora del pueblo, Iris Marín, también rechazó la declaración del grupo criminal del ELN, tras advertir que la liberación de los agentes de la Fiscalía y los funcionarios de la Policía tiene que ser incondicional, no sometida a supuestos juicios revolucionarios que derivan en absurdas condenas fuera de todo orden constitucional.

“La libertad debería haber sido inmediata, incondicionada; el hecho de que hagan una especie de juicio no valida esta privación de la libertad y seguimos pidiendo la libertad inmediata incondicionada”, dijo la defensora.

Marín también hizo un llamado al Gobierno nacional, porque de acuerdo con la información que recibieron los familiares de secuestrados, no han tenido mayor acompañamiento de las autoridades. Según ellos, se quedaron solos, esperando comunicados y respuestas del grupo criminal que tiene secuestrados a los agentes y policías.

“Hemos solicitado al Gobierno una atención directa a las familias para poder fortalecer los esfuerzos para propiciar la liberación de estas personas; las familias se han sentido solas, hemos escuchado desde la Defensoría del Pueblo el clamor de las familias, pero han sentido que no ha habido suficiente acompañamiento de parte del gobierno nacional”, advirtió Marín.

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Quiénes son los secuestrados

El 8 de mayo de 2025, el ELN secuestró a varios miembros de la Fuerza Pública, y cuatro de ellos aún permanecen privados de la libertad.

Se trata, por un lado, de Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI).

Desde el año pasado, militares y policías (ver imagen) permanecen secuestrados por las disidencias de las Farc y el ELN. También hay dos funcionarios del CTI en cautiverio. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA

También están el subintendente Franque Esley Hoyos Murcia y el patrullero Yordin Fabián Pérez Mendoza, adscritos a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), y secuestrados el 20 de julio.

Los agentes de la Dijin Franque Esley Hoyos Murcia y Yordyn Fabián Pérez fueron secuestrados el 20 de julio. Foto: Captura de pantalla prueba de supervivencia

Para diciembre de 2025, los familiares de estos uniformados les enviaron un conmovedor mensaje a sus seres queridos a través del programa de YouTube Las voces del secuestro con Jouseph Aly Hoyos, hijo del fallecido periodista Herbin Hoyos.

SEMANA habló con investigadores de la Fiscalía y familiares de los secuestrados que advierten tristeza y rechazo total a las declaraciones, al supuesto juicio revolucionario del ELN en contra de los funcionarios; advierten que el gobierno los dejó solos.