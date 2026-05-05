En medio de la selva y rodeada de hombres armados, una niña de apenas 15 años aparece dando declaraciones tras haber sido capturada por disidencias de las Farc luego de una emboscada contra integrantes del ELN en zona rural de Tibú, Norte de Santander.
La escena, difundida en video, volvió a mostrar la crudeza del conflicto armado que sigue golpeando al Catatumbo.
La menor, identificada en video como “Dayana”, habría sido reclutada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y, según se escucha en la grabación, cumplía labores de enfermería dentro de esa estructura ilegal.
En el video aparece nerviosa, usando lenguaje propio de estos grupos armados y vestida con prendas similares a las de sus captores.
Uno de los momentos que más conmoción ha causado es cuando la adolescente agradece que le hayan respetado la vida y aprovecha para enviarle un mensaje a su mamá, intentando tranquilizarla. “Estoy bien y pronto volveré”, dice mientras permanece custodiada por hombres armados.
Esta es 'Dayana’, niña de 15 años reclutada por ELN y secuestrada por disidencias: apareció en video #HoyEnBlu #MeridianoBlu pic.twitter.com/55r6kitAmn— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 5, 2026
Conflicto armado en el Catatumbo y reclutamiento de menores
La situación no es aislada. Naciones Unidas y organizaciones humanitarias han advertido que el reclutamiento de menores en Colombia atraviesa uno de sus momentos más críticos.
Según Unicef, el número de niños y niñas reclutados y utilizados por grupos armados en el país aumentó un 300 % en los últimos cinco años y, de acuerdo con cifras verificadas por la ONU, en Colombia un menor es reclutado cada 20 horas.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos también alertó sobre el incremento del reclutamiento infantil en el Catatumbo.
Solo en 2025, el organismo verificó 36 casos de niñas, niños y adolescentes reclutados o utilizados por grupos armados en esa región, varios de ellos migrantes.
Además, un reciente informe de Naciones Unidas reveló que entre 2022 y 2024 se verificaron 474 casos de reclutamiento y utilización de menores en medio del conflicto armado colombiano.
El drama humanitario en el Catatumbo también sigue creciendo. De acuerdo con cifras de Acnur, más de 48.000 personas han sido desplazadas por la violencia en la región y cerca de 46.000 niños y niñas se han visto afectados por la crisis humanitaria.
Mientras las imágenes de “Dayana” se viralizan en redes sociales, el video vuelve a poner en evidencia cómo cientos de menores continúan siendo atrapados por la guerra en zonas donde la presencia estatal sigue siendo, al parecer, insuficiente.