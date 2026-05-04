El ELN coincide con Iván Cepeda y dice estar dispuesto a “construir un acuerdo nacional”

El Comando Central del ELN dio a conocer un comunicado en el que fijan posturas sobre varios temas del país, entre ellos, las elecciones del próximo 31 de mayo.

El grupo criminal asegura que no interferirá en la jornada electoral, aunque no comparta las elecciones. “No participamos ni orientamos a votar por nadie”, aseguran los guerrilleros.

En el comunicado el Comando Central asegura que “no hemos orientado ninguna amenaza ni acción alguna contra los candidatos”, a pesar de la información de inteligencia que se ha conocido en las últimas semanas.

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Así mismo niegan, a pesar de la información oficial, que tengan relación con el narcotráfico.

“No participamos en ninguno de los eslabones del narcotráfico, por tanto no somos narcotraficantes ni hacemos parte de cartel alguno y menos tenemos acuerdos con ninguno de ellos”.

Según los criminales, ellos tienen una “historia limpia y seguiremos impulsando una propuesta alternativa, para la superación de este crítico problema que afecta a la humanidad”.

Sobre los diálogos de paz, asunto que fracasó durante el Gobierno Petro por las acciones criminales de este grupo, aseguran que los incumplimientos han venido del Ejecutivo.

“El presidente Petro incumplió lo pactado en la mesa con el ELN y usando la perfidia para sacar ventajas militares e imponer viejas lógicas buscando la desmovilización, terminó haciendo naufragar el proceso y así, dio rienda suelta a sus amenazas con operaciones militares y bombardeos”.

Las coincidencias de Cepeda y el ELN

Sin embargo, los criminales no hacen referencia alguna a todas las acciones terroristas que han cometido y que dieron pie a que se levantara la mesa de diálogo con el gobierno nacional.

Llama la atención que en la parte final del comunicado los integrantes del ELN aseguran que se ratifica “al próximo gobierno que asuma el 7 de agosto de 2026, su propuesta de construir un acuerdo nacional, en un proceso amplio y democrático, con la participación de la sociedad”.

En ese punto coinciden con el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien viene impulsando un acuerdo nacional y que pondría en marcha al llegar a la Casa de Nariño.

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“El día en que yo sea elegido presidente, o sea el 31 de mayo, el primero de junio vamos a comenzar a diseñar el diálogo. Y como todo diálogo, aquí hay que decidir una mesa de diálogo en la que están sentados los sectores que tienen la posibilidad de influir el destino de este país de una manera clara”, dijo Cepeda en entrevista con el El Tiempo.

Allí explicó cómo se haría ese denominado acuerdo nacional. “Bueno, el movimiento social, por supuesto. Los sectores organizados de la sociedad civil, de las poblaciones rurales, que representan a los sectores populares. En segundo lugar, pues, por supuesto, los sectores económicamente más poderosos, también los sectores políticamente más decisorios y algunos otros que consideraremos para que se sienten o nos sentemos a discutir con el Gobierno. ¿Sobre cuántos temas? No creo que sean muchos", reiteró.

Cada cuatro años el ELN tiene el mismo discurso y pide la participación amplia de la sociedad civil, punto que siempre enreda las conversaciones de paz y ha generado ese grupo criminal nunca concrete una salida política al conflicto y aproveche ese tiempo para fortalecerse.