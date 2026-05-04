Vocero del comité de la constituyente contó para qué se utilizará el dinero que Petro pidió consignar: “Una platica necesaria”

El presidente Gustavo Petro desató una gran polémica después del llamado que le hizo a los colombianos a apoyar la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente aportando dinero.

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En un mensaje en su cuenta de X, el jefe de Estado incluso entregó la información de una cuenta de ahorros en la que se puede realizar la consignación.

“En esta cuenta legal de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente del Comité se puede hacer giros hasta por diez millones de pesos con número de cédula para apoyarla“, dijo.

Esto desató muchas preguntas, pero la principal fue: ¿Para qué se utilizaría este dinero? Las dudas finalmente fueron despejadas por parte de Armando Wouriyú, vocero del comité que promueve la constituyente.

En diálogo con la emisora Blu Radio, este hombre explicó qué sucederá con el dinero que llegue a este cuenta bancaria. “El presidente está apoyando e impulsa la campaña, y le dio a conocer a los colombianos el número de cuenta que son los costos necesarios para sacar adelante esta tarea”, comentó.

“Esa es una platica necesaria para imprimir formatos, para comprar bolígrafos y otras cosas necesarias que hay que presentar en la Registraduría Nacional”, añadió.

Wouriyú indicó que cada formato tiene un espacio de 15 renglones en los que hay que poner las firmas, por lo que es necesario llevar a cabo la impresión de muchos de estos.

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En ese sentido, también señaló que toca hacer el envío de los objetos a todo el país, ya que la idea es recolectar firmas en todo el territorio nacional, por lo que se necesita dinero para cubrir todo lo relacionado con la logística.

El objetivo, según comentó, es conseguir alrededor de 5 millones de firmas de los colombianos, una tarea que ya comenzó. El vocero no contestó si él es el titular de esta cuenta.

“Esa es la cuenta de la asamblea constituyente cumpliendo los requisitos del banco, que tuvo que hacer el estudio jurídico por el mandato de la Registraduría Nacional”, expresó.

El presidente Gustavo Petro. Foto: PRESIDENCIA

“Yo no puedo disponer de esa cuenta, tengo que cumplir con unos requisitos y unos controles de la Registraduría Nacional. Incluso, eso tiene una supervisión del Consejo Nacional Electoral”, agregó.

Wouriyú dejó en claro que por el momento están en la fase de la recolección de firmas, ya que es uno de los requisitos constitucionales.

Pese a las explicaciones que entregó el vocero, la polémica no para después del llamado que hizo Petro a los colombianos para que consignen dinero en esta cuenta bancaria.