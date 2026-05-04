Molestia del abogado de Papá Pitufo con Gustavo Petro: “No puede ser que me entreviste con el presidente y después sea un peligro”

Gonzalo Boye es un afamado abogado español que defiende a Diego Andrés Marín, conocido como Papá Pitufo o el zar del contrabando en Colombia, y habló con SEMANA en su más reciente edición impresa.

Reafirmó que viajó desde Madrid hasta Bogotá en 2024 a reunirse personalmente con el presidente Gustavo Petro, un encuentro que el jefe de Estado no ha aclarado en sus más recientes mensajes en X, donde ha insistido en que no tiene ni tendrá relación con él y con su defendido, el contrabandista, quien estuvo preso en una cárcel de Oporto, Portugal.

“Sí, está confirmado mi encuentro con Gustavo Petro y fue en el año 2024. El presidente y yo nos encontramos en un hotel en Bogotá; no recuerdo su nombre, pero no fue en la Casa de Nariño”, dijo Gonzalo Boye a SEMANA.

La Dirección Nacional de Inteligencia habría accedido a información reservada de procesos judiciales, como el de Papá Pitufo, según el coronel en retiro. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

En la reunión estuvieron los dos. Ni siquiera presenció el encuentro el exdirector nacional de inteligencia, Jorge Lesmes, según le reafirmó el abogado a SEMANA.

Boye dijo que la reunión fue cordial, respetuosa y hablaron, entre otros temas, sobre las investigaciones de Papá Pitufo en Colombia y la forma en que se le garantizaría su libertad en su país.

“Diego Marín Buitrago (Papá Pitufo) me contacta y me dice que se va a dar esta reunión en Bogotá y básicamente se organiza; yo viajo a Colombia y tenemos el encuentro con el presidente”, relató el abogado.

Gustavo Petro y Diego Marín, alias Papá Pitufo. Foto: Presidencia de la República y Semana

Tras el primer encuentro entre Boye y Gustavo Petro, se pactó una nueva reunión en Bogotá. Y el abogado internacional aceptó. Pero, extrañamente, según él, no se logró. Y hoy hay más preguntas que respuestas alrededor del incumplimiento.

“Se me informó que tenía que ir a un segundo encuentro en Colombia, pero, cuando llego al aeropuerto El Dorado, en Bogotá, se me impide el acceso al país por razones de Estado. El primer encuentro con el presidente fue en 2024; el segundo era en 2025. Me trataron correctamente, pero desde que me bajé del avión me informaron que tenía una prohibición en el país”, dijo.

Boye cree “que el Gobierno intercedió para que no pudiese entrar, yo creo”.

Lo considera porque hasta la actualidad él no ha recibido alguna aclaración sobre lo sucedido. Nadie de Migración Colombia o la Cancillería de Colombia le informó las razones que llevaron al país a cerrarle las puertas e impedir su ingreso. Y más cuando el propio Petro tiene el poder para modificar la decisión y autorizar su entrada a Colombia.

Gustavo Petro y Diego Marín. Foto: Fotomontaje SEMANA

¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué el gobierno Petro le cerró las puertas a Gonzalo Boye? ¿Qué les disgustó? Las respuestas las tiene el jefe de Estado, quien siempre ha dicho que Papá Pitufo debe llegar a Colombia a contar la verdad sobre el contrabando en el país.

“Cuando no soy bienvenido a algún sitio, tengo suficiente trabajo en distintos países como para no preocuparme de este tipo de cosas. Si el presidente consideró que no era de su interés que yo fuera a Colombia, en realidad, con habérmelo dicho bastaba”, explicó el jurista.

Y remató: “Tengo todo documentado porque es una prohibición absurda. No puede ser que me entreviste con el presidente y meses después sea un peligro para la seguridad del país”.

Gustavo Petro no se ha referido al tema. Tampoco le ha salido al paso a las declaraciones de Gonzalo Boye, que le confirmó al país su encuentro con el jefe de Estado durante más de una hora.