SEMANA: ¿Se reunió con Gustavo Petro en Colombia?

GONZALO BOYE: Sí, está confirmado mi encuentro con Gustavo Petro y fue en el año 2024. El presidente y yo nos encontramos en un hotel en Bogotá; no recuerdo su nombre, pero no fue en la Casa de Nariño.

SEMANA: ¿Quién acompañó a Petro en la reunión?

G.B.: Puedo hablar de lo que es público, no de lo que considero que es privado porque violaría mi secreto profesional.

Gonzalo Boye, abogado de Papá Pitufo en España, dice que se reunió con Petro en Bogotá: “Sí se produjo”

SEMANA: ¿Quién lo contactó?

G.B.: Diego Marín Buitrago. Él me dice que se va a dar esta reunión en Bogotá y básicamente se organiza; yo viajo a Colombia y tenemos el encuentro con el presidente.

SEMANA: Diego Marín (el zar del contrabando) le informa a usted que Petro puede atenderlo en Bogotá y que viaje.

G.B.: Me informó que tenía que ponerme en contacto con una persona y que íbamos a ver cómo se resolvía esto.

Gonzalo Boye, el abogado español de Papá Pitufo, contó detalles de su encuentro con Gustavo Petro en Bogotá. Foto: AFP/ PRESIDENCIA

SEMANA: ¿Se resolvía qué?

G.B.: Reunirme con el presidente de Colombia, el señor Petro.

SEMANA: ¿Cuánto duró la reunión con el primer mandatario?

G.B.: Una hora, fue en un hotel en Bogotá y, de lo que yo puedo hablar, lo importante es que estábamos nosotros dos en el encuentro.

SEMANA: Cuando Diego Marín le dice que se reúna con Petro, ¿le planteó algún tema específico del encuentro?

G.B.: No me dijo nada.

SEMANA: ¿Qué buscaba Petro en esa reunión con usted?

G.B.: Es parte del secreto profesional, pero evidentemente lo que estábamos es a punto de solventar la situación que se había creado absurdamente en contra de Diego Marín.

SEMANA: ¿Cuál es?

G.B.: La existencia de una causa fundada en aberraciones de indicaciones (en Colombia). Es una causa montada contra el señor Marín Buitrago y que espero que pronto se resuelva.

SEMANA: Petro siempre ha dicho que ha buscado que Diego Marín o Papá Pitufo llegue a Colombia y cuente su verdad sobre los negocios del contrabando del país.

G.B.: Pero eso se podía haber hecho. Si ese era el objetivo, se podía haber hecho.

Diego Marín, alias Papá Pitufo. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

SEMANA: ¿Ese tema se habló en la reunión privada entre usted y Petro?

G.B.: Sí, claro.SEMANA: ¿Y qué pasó después de la reunión?

G.B.: La segunda vez que yo tenía que viajar a Colombia, se me prohibió el ingreso al país.

SEMANA: Es decir, ¿pactaron con Gustavo Petro un segundo encuentro?

G.B.: Se me informó que tenía que ir a un segundo encuentro en Colombia, pero, cuando llego al aeropuerto, se me impide el acceso al país por razones de Estado. El primer encuentro con el presidente fue en 2024; el segundo era en 2025. Me trataron correctamente, pero desde que me bajé del avión me informaron que tenía una prohibición en el país.

SEMANA: ¿El segundo encuentro era con Gustavo Petro?

G.B.: Entiendo que sí, pero no se produjo.

SEMANA: El Gobierno Petro pudo interceder para que le permitieran su ingreso a Colombia.

G.B.: Yo creo que el Gobierno intercedió para que no pudiese entrar, yo creo.

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SEMANA: ¿Cuál cree que es la razón?

G.B.: No lo sé; de hecho, hasta el día de hoy no he recibido una aclaración al respecto.

SEMANA: ¿Cómo es hoy su relación con el Gobierno Petro?

G.B.: Ninguna, no me han dejado entrar a Colombia, imagínese.

SEMANA: ¿Volvió a hablar con Gustavo Petro después del primer encuentro?

G.B.: No. Cuando no soy bienvenido a algún sitio, tengo suficiente trabajo en distintos países como para no preocuparme de este tipo de cosas. Si el presidente consideró que no era de su interés que yo fuera a Colombia, en realidad, con habérmelo dicho bastaba.

SEMANA: No deja de resultar extraño que lo hagan venir a Colombia y le impidan el ingreso.

G.B.: Tengo todo documentado porque es una prohibición absurda. No puede ser que me entreviste con el presidente y meses después sea un peligro para la seguridad del país.

Gustavo Petro y Diego Marín, alias Papá Pitufo. Foto: Presidencia de la República y Semana

SEMANA: ¿Cómo está hoy Papá Pitufo?

G.B.: Muy bien, está en Oporto, Portugal. Está libre. De momento estará allí.

SEMANA: ¿Sigue la puerta abierta para que llegue a Colombia?

G.B.: Vamos a ver. Hay una acusación incierta, montada en contra de Diego Marín Buitrago, y lo que corresponde es desmontar esa acusación y que él explique lo que quiera.

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SEMANA: En Colombia lo llaman el zar del contrabando en Colombia.

G.B.: Es absurdo. Conozco a Diego hace 20 años y siempre se ha especulado en contra de él, pero he leído las causas, el procedimiento y no hay nada.

SEMANA: ¿Diego Marín le ha contado si infiltró dineros a la campaña de Gustavo Petro?

G.B.: De las cosas que he comentado con mi cliente, no puedo hablar.