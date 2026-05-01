SEMANA: ¿Se reunió con Gustavo Petro en Colombia?
GONZALO BOYE: Sí, está confirmado mi encuentro con Gustavo Petro y fue en el año 2024. El presidente y yo nos encontramos en un hotel en Bogotá; no recuerdo su nombre, pero no fue en la Casa de Nariño.
SEMANA: ¿Quién acompañó a Petro en la reunión?
G.B.: Puedo hablar de lo que es público, no de lo que considero que es privado porque violaría mi secreto profesional.
SEMANA: ¿Quién lo contactó?
G.B.: Diego Marín Buitrago. Él me dice que se va a dar esta reunión en Bogotá y básicamente se organiza; yo viajo a Colombia y tenemos el encuentro con el presidente.
SEMANA: Diego Marín (el zar del contrabando) le informa a usted que Petro puede atenderlo en Bogotá y que viaje.
G.B.: Me informó que tenía que ponerme en contacto con una persona y que íbamos a ver cómo se resolvía esto.
SEMANA: ¿Se resolvía qué?
G.B.: Reunirme con el presidente de Colombia, el señor Petro.
SEMANA: ¿Cuánto duró la reunión con el primer mandatario?
G.B.: Una hora, fue en un hotel en Bogotá y, de lo que yo puedo hablar, lo importante es que estábamos nosotros dos en el encuentro.
SEMANA: Cuando Diego Marín le dice que se reúna con Petro, ¿le planteó algún tema específico del encuentro?
G.B.: No me dijo nada.
SEMANA: ¿Qué buscaba Petro en esa reunión con usted?
G.B.: Es parte del secreto profesional, pero evidentemente lo que estábamos es a punto de solventar la situación que se había creado absurdamente en contra de Diego Marín.
SEMANA: ¿Cuál es?
G.B.: La existencia de una causa fundada en aberraciones de indicaciones (en Colombia). Es una causa montada contra el señor Marín Buitrago y que espero que pronto se resuelva.
SEMANA: Petro siempre ha dicho que ha buscado que Diego Marín o Papá Pitufo llegue a Colombia y cuente su verdad sobre los negocios del contrabando del país.
G.B.: Pero eso se podía haber hecho. Si ese era el objetivo, se podía haber hecho.
SEMANA: ¿Ese tema se habló en la reunión privada entre usted y Petro?
G.B.: Sí, claro.SEMANA: ¿Y qué pasó después de la reunión?
G.B.: La segunda vez que yo tenía que viajar a Colombia, se me prohibió el ingreso al país.
SEMANA: Es decir, ¿pactaron con Gustavo Petro un segundo encuentro?
G.B.: Se me informó que tenía que ir a un segundo encuentro en Colombia, pero, cuando llego al aeropuerto, se me impide el acceso al país por razones de Estado. El primer encuentro con el presidente fue en 2024; el segundo era en 2025. Me trataron correctamente, pero desde que me bajé del avión me informaron que tenía una prohibición en el país.
SEMANA: ¿El segundo encuentro era con Gustavo Petro?
G.B.: Entiendo que sí, pero no se produjo.
SEMANA: El Gobierno Petro pudo interceder para que le permitieran su ingreso a Colombia.
G.B.: Yo creo que el Gobierno intercedió para que no pudiese entrar, yo creo.
SEMANA: ¿Cuál cree que es la razón?
G.B.: No lo sé; de hecho, hasta el día de hoy no he recibido una aclaración al respecto.
SEMANA: ¿Cómo es hoy su relación con el Gobierno Petro?
G.B.: Ninguna, no me han dejado entrar a Colombia, imagínese.
SEMANA: ¿Volvió a hablar con Gustavo Petro después del primer encuentro?
G.B.: No. Cuando no soy bienvenido a algún sitio, tengo suficiente trabajo en distintos países como para no preocuparme de este tipo de cosas. Si el presidente consideró que no era de su interés que yo fuera a Colombia, en realidad, con habérmelo dicho bastaba.
SEMANA: No deja de resultar extraño que lo hagan venir a Colombia y le impidan el ingreso.
G.B.: Tengo todo documentado porque es una prohibición absurda. No puede ser que me entreviste con el presidente y meses después sea un peligro para la seguridad del país.
SEMANA: ¿Cómo está hoy Papá Pitufo?
G.B.: Muy bien, está en Oporto, Portugal. Está libre. De momento estará allí.
SEMANA: ¿Sigue la puerta abierta para que llegue a Colombia?
G.B.: Vamos a ver. Hay una acusación incierta, montada en contra de Diego Marín Buitrago, y lo que corresponde es desmontar esa acusación y que él explique lo que quiera.
SEMANA: En Colombia lo llaman el zar del contrabando en Colombia.
G.B.: Es absurdo. Conozco a Diego hace 20 años y siempre se ha especulado en contra de él, pero he leído las causas, el procedimiento y no hay nada.
SEMANA: ¿Diego Marín le ha contado si infiltró dineros a la campaña de Gustavo Petro?
G.B.: De las cosas que he comentado con mi cliente, no puedo hablar.