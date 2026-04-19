Paloma Valencia pide explicaciones a Petro sobre sus vínculos con Papá Pitufo y la financiación de su campaña

La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, reaccionó este domingo a una nueva polémica que se abre en medio de presuntas reuniones de emisarios de Diego Marín, conocido como Papá Pitufo, con funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Cuestionan dónde están las explicaciones de Gustavo Petro sobre vínculos con Papá Pitufo: “Como se llega al poder, así se gobierna”

“Es gravísimo que esté saliendo a la luz del día lo que ha pasado con la campaña de Gustavo Petro, porque resulta que las reuniones con el abogado de Papá Pitufo, el mayor contrabandista de Colombia, no eran solamente con sus funcionarios que le ofrecían beneficios, sino que hay reuniones con el propio presidente de la República”, señaló la aspirante presidencial.

A través de un video, la líder política aseguró que el presidente Petro debe darle explicaciones al país sobre este tema de Papá Pitufo y lo invitó a que muestre “el famoso video donde dice que devolvieron la plata que la dio”.

Así mismo, le solicitó que no intente “tapar este escándalo”, al cual calificó como “mayúsculo”, anunciando una demanda en contra del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, por lo que pasó en la ciudad de Manta.

“Presidente Petro, le exigimos, como ciudadanos de este país, que nos dé explicaciones sobre sus vínculos con Papá Pitufo y la presunta financiación de su campaña con los dineros del contrabando”, insistió Valencia.

En otro mensaje, la candidata hizo referencia a la revelación de Cambio, sobre una presunta reunión de Petro con el abogado de Papá Pitufo.