Deportivo Independiente Medellín le ganó de manera agónica, este jueves 30 de abril, a Cusco en el estadio Atanasio Girardot. Fue por la tercera fecha del grupo A en Copa Libertadores, y el poderoso se impuso con un 1-0.

Medellín lo intentó en varios tramos del compromiso, pero se le abrió el arco hasta el final. El reloj marcaba 87′ cuando Francisco Fydriszewski encajó un violento remate que se le coló al portero de Cusco, Pedro Diaz. Con eso fue suficiente para que el cuadro antioqueño sumara tres puntos.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL DIM



¡Por fin! Francisco Fydriszewski pone el primero para el Poderoso sobre Cusco



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Un triunfo, una derrota y un empate, así acaba Medellín la ida de su grupo en Copa Libertadores. No pudo sumar de a tres ni ante Estudiantes, ni Flamengo, pero levantó cabeza contra Cusco. Se metió en la pelea, ya sea por avanzar a octavos de final o acceder a Sudamericana.

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Tabla de posiciones en el grupo A de la Copa Libertadores: fecha 3

Flamengo es líder de la zona con siete puntos, seguido de Estudiantes que suma cinco unidades. Tercero asoma Medellín con 4, y Cusco es colero con apenas una unidad.

¿Cuándo es el próximo partido de Medellín en Copa Libertadores?

El 7 de mayo, recibiendo al difícil Flamengo por la cuarta fecha de Copa Libertadores. Sin embargo, antes, tendrá que recibir a Águilas Doradas (3 de mayo) por la decisiva fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-l, buscando un cupo a playoffs.

Datos que dejó el partido

Marcador final : Medellín 1 - 0 Cusco

: Medellín 1 - 0 Cusco Fecha : 30 de abril de 2026 - tercera jornada del grupo A en Copa Libertadores

: 30 de abril de 2026 - tercera jornada del grupo A en Copa Libertadores Estadio : Atanasio Girardot de Medellín

: Atanasio Girardot de Medellín Alineaciones:

Medellín: Eder Chaux; Esneyder Mena, José Ortiz Cortés, Daniel Londoño, Frank Fabra; Alexis Serna, Halam Loboa, Daniel Cataño; Yony González, Francisco Chaverra, Francisco Fydriszewski. DT: Sebastián Botero.

Cusco: Pedro Diaz; Marlon Ruidías, Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero, José Zevallos; Diego Soto, Oswaldo Valenzuela, Gabriel Carabajal; Nicolás Silva, José Manzaneda, Facundo Callejo. DT: Alejandro Orfila Colmenares.