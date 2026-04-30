Santa Fe tomaría drástica decisión sobre Pablo Repetto: tendría efecto de cara a la fecha 19

Sigue la expectativa sobre Independiente Santa Fe tras la derrota ante Platense por Copa Libertadores. El pasado 29 de abril, los leones cayeron 2-1 ante el calamar, en Vicente López (Provincia de Buenos Aires, Argentina), por la tercera fecha del grupo E del torneo continental.

Pablo Repetto, el técnico de Santa Fe, es el principal señalado por el irregular semestre que viven los cardenales. La gota que derramó el vaso, presuntamente, fue la mencionada derrota contra Platense en Argentina.

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“Puede que Pablo Repetto no dirija el domingo”

Y es que Santa Fe completó sus primeras tres fechas de Libertadores con panorama totalmente adverso: empató con Peñarol (L) y perdió ante Corinthians (V) y Platense (V). Además, está obligado a ganarle a Internacional de Bogotá, este domingo 3 de mayo, si quiere entrar a playoffs en Liga BetPlay. De hecho, también depende de otros resultados para lograrlo.

El partido entre Santa Fe e Internacional de Bogotá será válido por la fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-l. ¿Y si Pablo Repetto no dirige ante el elenco capitalino? La versión la entregó el periodista Sebastián Heredia en Voces del Deporte de RCN.

“Esperemos que aterrice Santa Fe y les digo. Puede haber noticias. Tengo dos versiones... Puede ser, es una de las opciones, que Pablo Repetto no dirija el domingo (contra Internacional de Bogotá)”, fue la información de Heredia.

Ojo que se va el calvo malparido 👀🇵🇱 pic.twitter.com/Z6bkIjz4Qz — El Bus🇵🇱 (@ElBusDePedroza) April 30, 2026

Se vienen horas clave en cuanto al tema, divisando que la paciencia con el estratega uruguayo, en Santa Fe, se estaría acabando. En el partido contra Platense, Repetto decidió sacar a Hugo Rodallega sobre los 74′ del segundo tiempo, para darle ingreso a Nahuel. A Hugol no le gustó nada la modificación y lo dejó saber.

¡Rodallega salió MUY ENOJADO!



El capitán de Independiente Santa Fe fue sustituido y así se fue...



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Sin embargo, después del compromiso, Hugo Rodallega habló con la prensa y dejó claro que no se trataba de nada contra Repetto. Más bien, eran sus ganas de marcar, pues para ese momento ya Santa Fe lo perdía 2-0.

Lo cierto es que todo este primer semestre de 2026 ha sido bastante irregular para Pablo Repetto. Ganó la Superliga ente Junior e ilusionó a sus hinchas, pero con el pasar de los partidos en Liga BetPlay y Copa Libertadores dejó resultados muy cuestionables, tanto en la pérdida de puntos como en los planteamientos y modificaciones.

El futuro de Pablo Repetto sería incierto en Independiente Santa Fe. Foto: @SantaFe

Más allá de la polémica que existe, por la continuidad o no de Repetto, Santa Fe se juega el todo por el todo en la última fecha de la Liga BetPlay. Ya que se complicó en Libertadores, los leones esperan poder entrar a la pelea por la estrella 11 de su historia.