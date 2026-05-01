El jugador top del PSG que Bayern Múnich quiso fichar antes que a Luis Díaz: “Estábamos decididos”

Los aficionados del mundo del fútbol siguen con su mirada puesta a la vuelta de la semifinal de la Champions League, donde se enfrentarán Bayern Múnich y PSG el 6 de mayo en Alemania. La ida, jugada el pasado 28 de abril, quedó 5-4 para los parisinos.

En medio de la previa, surgió una historia que tiene con atención plena a los aficionados y la prensa. Karl-Heinz Rummenigge, leyenda como jugador y reconocido por ocupar el cargo de Director General en Bayern Múnich, desde 2002 hasta 2021, reveló que en su gestión quisieron fichar a uno de los atacantes estrella hoy del PSG.

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“Estábamos decididos a fichar a Dembélé”: Karl-Heinz Rummenigge

Fue en diálogo con t-online que Karl-Heinz Rummenigge lo reveló: “Estuve involucrado personalmente con Dembélé (como director ejecutivo; nota del editor). Nosotros, y especialmente nuestro entonces director deportivo Michael Reschke, estábamos decididos a ficharlo, pero lamentablemente el Dortmund se nos adelantó”.

Ousmane Dembélé estuvo en el radar del Bayern Múnich. Foto: Getty Images y escudo oficial Bayern Múnich.

Con base a lo mencionado por Karl, esa intención de fichar a Dembélé fue mucho antes de que Bayern Múnich comprara a Luis Díaz, por 75 millones de euros, al Liverpool en 2025. Sin embargo, la duda está puesta: ¿Qué hubiese pasado si los bávaros se hacían con Dembélé por aquel entonces?

Lo cierto es que Luis Díaz y Ousmane Dembélé son grandes figuras en Bayern Múnich y PSG respectivamente. De hecho, el francés ganó el balón de oro 2025, guiando al cuadro parisino al título de la Champions League.

“Dembélé jugaba en el Stade Rennes por aquel entonces. Los dueños del club también eran dueños de Puma. El Dortmund tenía un contrato de patrocinio con Puma en ese momento. Así que estaba claro que nosotros, como club patrocinado por Adidas, no tendríamos necesariamente prioridad. Era un jugador maravilloso, pero como vimos, rápidamente dejó el Dortmund para irse al Barcelona”, completó Karl-Heinz Rummenigge.

¿Qué canal pasa Bayern Múnich vs PSG por la vuelta de semifinales de Champions? Hora para ver a Luis Díaz

Bayern Múnich y PSG jugarán este miércoles, 6 de mayo de 2026, por la vuelta de las semifinales de la Champions League. La hora de arranque será a las 2:00 p.m. de Colombia (9:00 p.m. de Alemania). El canal para ver el juego, en vivo, será ESPN y Disney+.

Bayern Múnich vs. PSG jugarán la vuelta de la semifinal de Champions League. Foto: Getty Images

El que gane dicha semifinal, se verá en la gran final contra el vencedor de Arsenal contra Atlético de Madrid.