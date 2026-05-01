Horóscopo y predicciones de hoy, viernes 1 de mayo, según Nana Calistar

Revisar el horóscopo se ha convertido en una costumbre diaria, casi al nivel de mirar cómo estará el clima. Cada vez más personas recurren a la astrología para intentar adelantarse a lo que viene, ya sea en los próximos días o incluso pensando a más largo plazo.
En México ha logrado destacar una figura que conecta fuerte con el público: Nana Calistar, quien tiene una forma muy particular de comunicar: nada de rodeos ni lenguaje complicado; lo suyo es directo, claro y sin adornos innecesarios.
Quienes la siguen no lo hacen solo por tendencia, sino porque sienten que les habla sin filtros, como si fuera una conversación cara a cara.
Horóscopo de este viernes 1 de mayo
- Aries
“Este 01 de mayo de 2026 no viene a jugar contigo, viene a ponerte pruebas bien claritas para que de una vez entiendas qué sí y qué no quieres en tu vida. y empezamos con lo que más te mueve: los amores del pasado. Esos no se han ido del todo y ahí andan, como mosca en la sopa, fregando, mandando mensajes o apareciendo donde menos los esperas. Aquí la decisión es tuya: o les abres la puerta y vuelves al mismo ciclo de siempre, o de una vez por todas cierras ese capítulo con dignidad. No hay punto medio, porque tú bien sabes que cuando te metes, te metes hasta el fondo”.
- Tauro
“Este 01 de mayo de 2026 viene con movimiento, fiesta y también una que otra sacudida que te va a poner a pensar más de lo que quisieras. Se marca un viaje, posiblemente al extranjero o a un lugar que te saque de la rutina, y una invitación a fiesta o reunión donde te la vas a pasar bastante bien. Ya te hacía falta salir, despejarte y recordar que la vida también es para disfrutarla, no solo para preocuparte por todo. Así que si se presenta la oportunidad, no la pienses tanto y lánzate, porque te va a caer como anillo al dedo”.
TAURO— Nana Calistar (@NanaCalistar) May 1, 2026
- Géminis
“Este 01 de mayo de 2026 vienes con el carácter atravesado, y si no te pones abusado, vas a terminar diciendo cosas que no sientes o lastimando a personas que sí valen la pena en tu vida. No es que seas mala persona, pero cuando te enojas se te olvida todo lo bueno y te gana el impulso, y ahí es donde la riegas. Baja dos rayitas, respira antes de contestar y aprende a elegir cuándo sí vale la pena discutir y cuándo mejor quedarte callado, porque no todo merece tu energía ni tu coraje”.
- Cáncer
“Este 01 de mayo de 2026 viene con sus altas y bajas, y si no te pones listo, un viaje o salida podría no salir como lo habías planeado. No es para que lo canceles todo, pero sí para que no te hagas expectativas tan altas, porque cuando algo cambia o no sale perfecto, te frustras más de la cuenta. Aprende a fluir y a adaptarte, porque no todo está bajo tu control, y eso no significa que vaya a salir mal, solo diferente”.
CÁNCER— Nana Calistar (@NanaCalistar) May 1, 2026
- Leo
“Este 01 de mato de 2026 te cae como balde de agua fresca en lo laboral, porque viene una noticia que sí te va a beneficiar y bastante, así que no te hagas el desentendido ni minimices lo bueno que está llegando a tu vida. Has trabajado, has aguantado y aunque a veces sientas que no avanzas, este tipo de movimientos son la señal de que las cosas sí se están acomodando. Aprovecha ese impulso, no te duermas en tus laureles y sigue dándole con todo, porque este es apenas el comienzo de algo mejor”.
- Virgo
“Este 01 de mayo de 2026 no es para que andes a medias tintas en el trabajo, porque los errores que cometas ahorita pueden pesarte más adelante. Ya deja de confiarte o de hacer las cosas al ahí se va, porque si quieres crecer, necesitas disciplina, constancia y dejar de sabotearte tú solito. Nadie te está frenando más que tú mismo, así que ponte las pilas y haz lo que sabes hacer, pero bien hecho”.
VIRGO— Nana Calistar (@NanaCalistar) May 1, 2026
- Libra
“Este 01 de mayo de 2026 te trae una sacudida de esas que te obligan a poner orden en la cabeza y en la vida, porque ya no puedes seguir a medias tintas ni pensando en chiquito. Si traes en mente iniciar un negocio o mover dinero, desde ahorita empieza a visualizarte ganando, creciendo y logrando lo que quieres, porque tú mismo eres el primero que se sabotea cuando te llenas de pensamientos negativos. Si desde antes de empezar ya te ves perdiendo, pues ni cómo ayudarte. Cambia el chip, porque lo que piensas lo jalas, y tú ya no estás para atraer problemas, sino soluciones”.
- Escorpio
“Este 01 de mayo de 2026 te pide discreción total, así que guarda silencio y deja de andar ventilando tus planes como si fueran anuncio de televisión. No todo el mundo quiere verte triunfar, y aunque te sonrían, hay gente que trae envidia bien cargada. Si quieres que las cosas te salgan bien, trabaja en silencio y deja que los resultados hablen por ti”.
ESCORPIÓN— Nana Calistar (@NanaCalistar) May 1, 2026
- Sagitario
“Este 01 de mayo de 2026 es de esos días donde el universo te está empujando, casi a empujones, a que dejes de hacerte el distraído y te pongas serio con tus sueños. Estás en una etapa buenísima para concretar metas, pero si sigues dudando, procastinando o esperando el momento perfecto, se te va a ir la oportunidad de las manos. Aquí no es de pensarla tanto, es de actuar con inteligencia, pero actuar ya”.
- Capricornio
“Este 01 de mayo de 2026 te trae chismes, noticias y sacudidas emocionales que, aunque no son directamente tuyas, sí te van a mover el tapete más de lo que quisieras. Te enteras de un rompimiento sentimental cercano y hasta de un embarazo en una amistad, y eso te va a poner a pensar en tu propia vida, en lo que tienes, en lo que te falta y en lo que realmente quieres. Pero bájale dos rayitas a la comparación, porque mientras tú estés enfocado en lo que no tienes, se te va a ir la vida sin disfrutar lo que sí está frente a tus ojos, y eso sí es una pérdida bien fea”.
CAPRICORNIO— Nana Calistar (@NanaCalistar) May 1, 2026
- Acuario
“Este 01 de mayo de 2026 te trae movimiento, sacudidas y uno que otro sustito que te va a poner a pensar más de lo que quisieras, así que ponte abusado desde que amanezca porque no es día para andar distraído ni haciendo las cosas al aventón. En el trabajo, sobre todo, los accidentes o errores están a la orden del día, y no porque estés salado, sino porque andas con la cabeza en mil lados y eso te puede costar caro. Baja la velocidad, revisa bien lo que haces y deja de confiarte de que ‘todo sale bien’, porque hoy el universo te quiere más responsable, no más confiado”.
- Piscis
“Aguas este 01 de mayo de 2026 porque no es un día para confiarte ni andar de confiado como si todo estuviera planchado; la suerte anda medio voluble contigo y cualquier descuido te puede salir caro. No es para que te espantes ni te escondas debajo de la cama, pero sí para que midas bien tus pasos, pienses antes de actuar y no te avientes a lo loco como sueles hacerlo cuando te gana la emoción. Recuerda que no todo lo que brilla es oro y menos cuando andas con el ánimo sensible, porque cualquier cosita te mueve el tapete y terminas haciendo tormenta en vaso de agua”.
PISCIS— Nana Calistar (@NanaCalistar) May 1, 2026
