Inteligencia artificial predice los últimos dos clasificados a las finales de la Liga BetPlay

A pocos días para el inicio de la última fecha de la fase todos contra todos, muchos hinchas tienen la calculadora en la mano para revisar qué necesitan sus equipos para participar en los esperados cuartos de final de la Liga BetPlay.

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: lista de clasificados tras juegos de Once Caldas y Llaneros

Pese a que ya hay seis equipos clasificados, en el momento hay siete equipos que tienen probabilidades matemáticas para poder formar parte de la fiesta de los ocho.

Los clasificados son: Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Junior de Barranquilla, Deportes Tolima y América de Cali. Mientras que los que dejarán todo por entrar en la última fecha son: Internacional de Bogotá, Independiente Santa Fe, Deportivo Cali, Deportivo Independiente Medellín, Millonarios, Atlético Bucaramanga y Águilas Doradas.

Algunos de estos equipos se enfrentan entre sí, otros se medirán ante rivales ya clasificados o eliminados, pero todos jugarán el próximo domingo 3 de mayo a las 3:30 p.m. Los partidos serán:

Santa Fe vs. Internacional de Bogotá

Alianza de Valledupar vs. Millonarios

Tolima vs. Cali

Fortaleza vs. Bucaramanga

DIM vs. Águilas Doradas

Predicción de la IA

Se le preguntó a la inteligencia artificial Gemini que realizara una predicción de cuáles serán esos dos equipos que completarán el grupo de los ocho y disputarán el título de campeón del primer semestre en Colombia.

Santa Fe y Millonarios lucharán por un cupo en la última fecha. Foto: Izq: Colprensa - Sebastián Castro / Der: Colprensa - Cristian Bayona

La herramienta de Google dio una respuesta clara y concisa, que tal vez muchos aficionados del deporte rey no tenían en su panorama, afirmando que “Internacional de Bogotá mantendrá el séptimo lugar y el Medellín se clasificará como octavo”.

La IA predijo que el encuentro clave será el de Inter de Bogotá contra Santa Fe, puesto que, según la misma, este importante partido terminará en un empate, dejando al cardenal en una posición incómoda para clasificarse.

El que aprovecharía esta oportunidad sería el poderoso de la montaña, quien se impondría frente a Águilas Doradas y lograría épicamente su clasificación.

Independiente Medellín debe ganar el próximo partido de la última fecha de la Liga Betplay para buscar una casilla en los play-offs Foto: Prensa Independiente Medellín - API

Con esos resultados sobre la mesa, el único equipo que podría frenar los planes del poderoso de entrar a los 8 sería el Deportivo Cali, que tiene un difícil partido contra el Deportes Tolima en Ibagué, pero de obtener los tres puntos y empatar, el León clasificaría a las finales.

Finalmente, para que equipos como Millonarios, Bucaramanga y Águilas entren, necesitan que el equipo dorado le gane al Medellín, el Cali pierda y Santa Fe pierda; además, en algunos casos, se deben dar goleadas realmente significativas.