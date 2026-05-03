Lidio García le marca límites a Petro: “El control de asistencia es asunto interno del Congreso”

La solicitud que hizo el presidente Gustavo Petro el pasado primero de mayo a los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, para que remitan al Consejo de Estado las listas de inasistencia a comisiones y plenarias, con el fin de aplicar la ley sobre ausentismo parlamentario, sigue generando revuelo.

Uno de los primeros en reaccionar fue el presidente de la Cámara, Julián López, quien respaldó la solicitud de Petro: “He sido insistente desde la Mesa Directiva en que la Cámara debe trabajar hasta el último minuto por Colombia. Respaldamos que se remitan las listas de inasistencia. Cumplirle al país no es opcional, es nuestro deber”, dijo el representante.

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Luego, el ministro del Interior, Armando Benedetti, radicó una solicitud formal, a través de un oficio que envió a los presidentes de Senado y Cámara, Lidio García y Julián López, respectivamente, para que se aplique el reglamento del Congreso y se ponga la lupa sobre aquellos legisladores que no están cumpliendo con sus funciones a cabalidad.

García, al igual que el presidente Petro, utilizó su cuenta de X para responder a la solicitud. A diferencia de su homólogo de la Cámara, el presidente del Senado le recordó al mandatario que no tiene competencia para verificar el cuórum ni fiscalizar las asistencias de los congresistas.

“El Congreso es una rama autónoma e independiente del poder público, y el control de sus miembros corresponde exclusivamente a cada Cámara”, aseveró.

Según Lidio García, el Gobierno puede enviar mensajes de urgencia, y el Senado los tramitará conforme a la ley. “Pero la vigilancia de las asistencias es asunto interno nuestro. Reitero nuestra disposición a debatir los proyectos prioritarios dentro del marco constitucional”, afirmó.

De la misma manera, la senadora María Fernanda Cabal expresó su inconformidad con la solicitud del presidente para el manejo del ausentismo parlamentario. Aseguró que el Ministerio del Interior no tiene competencia para instruir a las Mesas Directivas del Congreso sobre cómo gestionar situaciones propias de su naturaleza.

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“El régimen disciplinario interno del Congreso, regulado por la Ley 5 de 1992 y la Ley 1828 de 2017, opera de forma autónoma, no se activa por oficio ministerial”, aseveró la también excandidata presidencial.

El interés del presidente Petro en este tema radica en que su Gobierno tiene varios proyectos con mensajes de urgencia, los cuales no han podido avanzar por insistencia de los congresistas. Entre dichos proyectos están la jurisdicción agraria, la reforma a la salud y las diversas reformas tributarias y el código minero.

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Vale la pena recordar que el proceso de pérdida de investidura por inasistencia exige que el congresista acumule seis ausencias a sesiones plenarias dentro de un mismo periodo, siempre que en ellas se hayan votado proyectos de ley, actos legislativos o mociones de censura.